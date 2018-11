FVW workshop: Η Κρήτη είναι τουρισμός + πολιτισμός + προϊόντα - Τι συζητήθηκε στο workshop

Απόλυτη επιτυχία χαρακτήρισε το fvw workshop που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Κρήτη, με τίτλο: «Η αειφορία οδηγεί στην μακροζωία». Κορυφαίοι εκπρόσωποι του τουριστικού και δημοσιογραφικού κόσμου της Γερμανίας, της πρώτης τουριστικής αγοράς σε αφίξεις και επενδύσεις στην Κρήτη, γνώρισαν κρυμμένες γωνιές του νησιού και συζήτησαν τις προοπτικές περεταίρω τουριστικής ανάπτυξης όλο το χρόνο. Με την πραγματική και μεταφορική έννοια η αειφορική διάσταση του νησιού, υποστηρίχθηκε μέσα από την μοναδική φιλοξενία και τις εργασίες στη συνεδριακή ημέρα. Διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το FVW, με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις για τον τουρισμό της Κρήτης, στις εργασίες. Συντονιστής στο συνέδριο ήταν ο αρχισυντάκτης του fvw, κ. Klaus Hildebrandt, πολύ καλός γνώστης του ελληνικού τουρισμού, ενώ τους σκοπούς του fvw workshop για την Κρήτη, ανέπτυξε η υπεύθυνη του έργου, κα Άντα Καραγιάννη.

Τη στρατηγική του ελληνικού τουρισμού, ανέπτυξε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Κωνσταντίνος Τσέγας. Αναφέρθηκε στα θεαματικά αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περιόδου για τον ελληνικό τουρισμό, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της αειφορίας στην τουριστική ανάπτυξη και επισήμανε ότι με τις στοχευμένες ενέργειες και δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ αναμένονται ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και για το 2019.

Την εναλλακτική Κρήτη παρουσίασε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της Περιφέρειας, κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης (φωτογραφία). Στην Κρήτη η Γερμανική αγορά είναι πρώτη σε αφίξεις και κατά τα τελευταία 4 χρόνια παρατηρείται η χρονική επέκταση της σαιζόν κατά μία εβδομάδα ετησίως. Η Κρήτη είναι τουρισμός + πολιτισμός + προϊόντα. Στόχος της Περιφέρειας είναι να αποτελέσει η Κρήτη συνειδητή αλλά και ταυτόχρονα συναισθηματική επιλογή των μελλοντικών επισκεπτών της και γιαυτό αναδεικνύει το ιδιαίτερο πρόσωπο φιλοξενίας που αντικατοπτρίζεται στο κρητικό life style, απευθύνοντας την πρόσκληση «Live like a Cretan».

Είναι δε σημαντικό ότι έχει «υγιή» επέκταση περιόδου, γι’αυτό και αναδεικνύει τις επιλογές που προσφέρονται πέραν της παραλίας. Τον Οκτώβριο, εμπλουτίζεται η πρόταση προς τους επισκέπτες με τις γαστρονομικές διαδρομές, τον οινικό τουρισμό, διαδραστικές δραστηριότητες, αγροτουρισμό, θεραπευτικό τουρισμό, διασκέδαση, σπορ – περιπέτεια, συνέδρια, εκπαιδευτικά και επιστημονικά φόρα κ.α., παρατηρείται δε η ανάπτυξη του city break τουρισμού, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτό που σφραγίζει την εμπειρία της Κρήτης είναι η μοναδική φιλοξενία που βιώνει ο επισκέπτης.

Οι τάσεις για τις διακοπές στη γερμανική αγορά

Ο κ. Χρυσόστομος Αντωνιάδης, αναλυτής αγορών στην Trevo Trend, παρουσίασε τις τάσεις στις διακοπές μέσα από συγκριτική ανάλυση σε επίπεδο ανταγωνιστικών χωρών όσο και σε επίπεδο εθνικό με βάση τη ζήτηση των προορισμών από στοιχεία των αεροδρομίων και της αγοράς στο 2018. Τα στοιχεία βασίζονται σε booking demands γιατί αυτά μετράνε για τους tour operators, σ’ αυτά βασίζεται η ανάπτυξη της στρατηγικής τους. Μεγάλα γεγονότα σε ένα προορισμό γίνονται σημαντικός πόλος έλξης. Όσον αφορά στη ζήτηση στα πακέτα διακοπών, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση μετά την Ισπανία και Τουρκία και είχε 14% αύξηση στη Γερμανική αγορά το 2018. Το Ηράκλειο ήταν το πρώτο αεροδρόμιο σε κίνηση στην Ελλάδα, μερίδιο 44%, με 19% αύξηση σε σχέση με το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία ζήτησης, τα μερίδια των περιοχών ήταν: Ηράκλειο 50,91%, Ρέθυμνο 20,19%, Χανιά 16,19%, Λασίθι 12,70%.

Η μέχρι τώρα εικόνα στις αναζητήσεις των γερμανών για όλες τις αγορές δείχνει 1% υστέρηση. Ως τώρα έχουν καταγραφεί 64,2 εκ αναζητήσεις. Ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ ο Ιούνιος και ο Ιούλιος συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακολουθεί ο Μάιος. Οι αναζητήσεις για την Ελλάδα παρουσιάζουν μείωση 15% έως τώρα. Στις τιμές, η Κρήτη παραμένει σταθερή ενώ η Μαγιόρκα είναι -3% και η Αττάλεια +8%. Η online τιμή είναι λίγο χαμηλότερη. Ενδιαφέρον το στοιχείο των 92 ημερών για το κλείσιμο των διακοπών.

Ο κ. Dirk Steffensen, International Sales Manager Germany, Central Europe and Baltics, Aegean Airlines, έκανε μια διεξοδική ανάλυση της κατάστασης στις αεροπορικές μεταφορές, τις αλλαγές που επήλθαν μέσα στο 2018 και τα αποτελέσματα: μείωση αεροσκαφών, απώλεια slots, πληρωμάτων, απεργίες, υψηλό κόστος καυσίμων (+38%). Τεράστιες προκλήσεις και θέματα αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές με τις αλλαγές στα σχέδια πτήσεων, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, αποζημιώσεις σε επιβάτες, κλείσιμο εταιρειών κλπ. Απέναντι σε όλα αυτά, η Aegean χαρακτηρίστηκε 5η Best Airline of the World σύμφωνα με το Conde Nast traveler Reader. Διαθέτει 61 αεροσκάφη και έχει προχωρήσει στην μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στην Ελλάδα με την παραγγελία 62 Airbus Α320neo. Το 2018 κατείχε το 16% σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά αερομεταφορών. Το 2019 θα έχει 21 διαδρομές από Γερμανία προς 31 προορισμούς στην Ελλάδα, και προβλέπει 10% αύξηση.

Στο πάνελ των tour operators, με τίτλο, 2018 and beyond – the perspectives for Crete and Greece, συμμετείχαν οι: κα Halina Strzyzewska, Head of Product Management East Med, TUI Germany, κα Andrea Nodmann Contract Manager, Alltours Flugreisen, κ. Richard Brodrecht, Chief Commercial Officer, FTI Touristik, κα Marika Schmidt, Head of Product, Ferien Touristik, κ. Mario Krug, Chief Commercial Officer, LMX Touristik. Ανέφεραν ότι η Κρήτη είναι ένα «οπλοστάσιο» και πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο κλίνες όσο και θέσεις αεροπλάνου. Το 40% των πελατών ζητάνε Κρήτη. Προσαρμόζουν συνεχώς σύμφωνα με τα δεδομένα, την προσφορά με τη ζήτηση. Υπάρχει συνεννόηση με τους ξενοδόχους, τόνισε η Andrea Nordmann. Το δυναμικό πακέτο είναι σημαντικό στο last minute της δουλειάς του tour operators. Ο FTI σε ερώτηση απάντησε ότι έχει full charter για την Κρήτη, όπως και ο All Tours. Η TUI ανέφερε ότι έχει συνεργασίες σε όλες τις αγορές της Κρήτης πέρα από τη Γερμανική, στη Ρωσία, Σκανδιναβία, Πολωνία με “concept” για κάθε μία από αυτές.

Τελευταία παρατηρείται ότι μπλέκονται τα “concept” με τις “αγορές”. Γενικά υπάρχουν πολλές πτήσεις στην αγορά. Το LMX πουλάει μέσω Ryanair αλλά και μέσω Aegean η οποία κατέχει το 50% των άμεσων πωλήσεων μια και οι πελάτες θέλουν απ’ ευθείαν πτήσεις για τον προορισμό. Τονίστηκε από όλους ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα θέλει να βγει έξω από τα ξενοδοχεία και γενικά δεν θεωρείται η χώρα all inclusive προορισμός. Βέβαια για τη χαμηλή περίοδο χρειάζονται μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές διοργανώσεις οι οποίες προβάλλονται και προσελκύουν κόσμο. Αν μιλάμε για διεύρυνση στο τέλος της τουριστικής περιόδου, η Κρήτη είναι πιο εύκολο να το αναπτύξει. Χρειάζεται στήριξη εθνική, από φορείς, επιχειρήσεις κλπ στο κόστος του εγχειρήματος και σχεδιασμό. Όλοι οι tour operators αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης σταθερών τιμών και συνετής τιμολόγησης για την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και το καλό αποτέλεσμα πωλήσεων.

Ένα success story αειφορίας καθήλωσε το κοινό στη συνέχεια. Ο γενικός διευθυντής Creta Maris Beach Resort, κ. Νίκος Βλασιάδης, παρουσίασε το «sustainability report Creta Maris» που εφαρμόζουν με πολύ καλά αποτελέσματα και αποδοχή από τους tour operators και τους επισκέπτες. Πυρήνας της φιλοσοφίας ο άνθρωπος, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το πάνελ με τους εξειδικευμένους travel agents και θέμα: Promoting alternative Crete and prolonging the season. Συμμετείχαν: κα Ina Siegel, Managing Director Tour Operator Lauf-Abenteuer , κ. Ewald Schilberz, Managing Director Professional Training Tours, κ. Simon Landinger, Sales Manager, Hauser Exkursionen.

Αν αναφερθούμε στην αειφορική Κρήτη που είναι και το θέμα, το 66% των πελατών δε γνωρίζουν τίποτα σχετικά με αυτό. Υπάρχει ένα τμήμα της αγοράς 22%, που έχει έντονο ενδιαφέρον για την αειφορία (destination sustainability). Δαπανούν περισσότερα χρήματα και χρόνο στις διακοπές τους από άλλα τμήματα της αγοράς και χρειάζεται εστιασμένη στρατηγική στόχευσης για να τα προσελκύσει η Κρήτη.

Αναφέρθηκαν παραδείγματα για επέκταση της περιόδου σε διαφορετικά κοινά, με ανάγκες σε γήπεδα προπονητικά, κολυμβητικές πισίνες (θερμαινόμενες), αθλητικές υποδομές, υποδομές και υπηρεσίες για ποδηλάτες (μεταφορά, αποθήκευση, επιδιόρθωση). Όπως είπαν, στο Ηράκλειο για παράδειγμα υπάρχουν πολύ καλά στάδια, την άνοιξη 2019, έχουν κλείσει 400 κολυμβητές για την Κρήτη, το Lyttos beach έχει ρίξει το κέντρο βάρους στον αθλητισμό, στην Κρήτη υπάρχουν δύο εταιρείες για μεταφορές ποδηλάτων. Υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι στη Γερμανία, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό που αναζητούν προορισμούς, απολαμβάνουν τα τοπικά προϊόντα και τη διατροφή, πολλές φορές έρχονται με την οικογένειά τους, γίνονται πιστοί επισκέπτες. Τάση πλέον και στις διακοπές, το tailored running.

Στο πάνελ με θέμα, Prices, Quality, Investments, Competition, συμμετείχαν οι: κ. Βασίλης Μηναδάκης, Γενικός Διευθυντής Grecotel, κ. Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος του συνδέσμου τουριστικών γραφείων Κρήτης, Νίκος Χαλκιαδάκης πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, κα Κάτια Κριτσωτάκη, Γ. Γραμματέας Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, κ. Φώτης Κοκοτός, Elounda S.A., SETE.

Ο τουρισμός ευεξίας στην Κρήτη

Η τεκμηρίωση στα θέματα επενδύσεων και ποιότητας στα ξενοδοχεία και εν γένει στον τουρισμό, στήριξε τα θέματα τιμολόγησης και ανταγωνιστικότητας της Κρήτης. Στη συνετή στρατηγική για το 2019 για την αντιμετώπιση των αγορών που έχουν ανακάμψει, αναφέρθηκε ο κ. Βασίλης Μηναδάκης. Στο πρωτοποριακό εγχείρημα για μία δεκαετία δημιουργίας χειμερινού προορισμού με ανοιχτά ξενοδοχεία της εταιρείας Elounda S.A., μίλησε ο κ. Φώτης Κοκοτός παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα και όραμα.

Ο τουρισμός ευεξίας, άνοιξη και φθινόπωρο είναι αγορά στόχος της Κρήτης. Διαπιστώθηκε δε πως δεν είναι πρόβλημα η έλλειψη κατ’ ευθείαν πτήσεων αυτή την περίοδο για τους πελάτες αυτούς. Το βήμα που δίνει το fvw workshop να γνωρίσει η Γερμανική αγορά καλύτερα το νησί οδηγεί στην καλύτερη επιχειρηματολογία πώλησης στην αγορά. Σημαντικό ρόλο παίζει πάντα, η μεγάλη ικανοποίηση των επισκεπτών από την Κρήτη.

Τα θέματα αειφορίας που συνδέονται με τη διατροφή και τα προϊόντα, ανέπτυξε στο θέμα: Sustainability in tourism, sustainable food in hotels and a cooperation in Crete, η κα Anja Renner, Senior Project Manager Futouris. Η Futouris, συνεργάζεται με tour operators, ξενοδοχεία, παραγωγούς για τη βιώσιμη διαχείριση των φαγητών και ποτών στα ξενοδοχεία μεταξύ άλλων. Φέρνει σε συνεργασία τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη της περιοχής και εκπαιδεύει τόσο τους παραγωγούς όσο και τα στελέχη των ξενοδοχείων. Οι «εμπειρίες πελατών» είναι μέρος του προγράμματος. Συμμετέχουν 200 καλλιεργητές, 5 εταιρείες τροφίμων και 9 ξενοδοχεία. Έχουν καταγραφεί δείκτες που οδηγούν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να έχουν αποτελέσματα και απήχηση τα παραπάνω στο περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονομία.

Ένα ακόμη success story που ανέπτυξε εδώ και δεκαετίες, παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, Director of Operations, Grecotel Hotels and Resorts. Agrecofarms, ένα μοναδικό παράδειγμα σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα υλοποιήθηκε από την Grecotel με μακρόπνοο όραμα. Προσφέρει την εμπειρία του Κρητικού τρόπου ζωής, την κρητική κουζίνα και διατροφή, αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας. Με το πρόγραμμα “Be a Farmer for the Day” για τους ενήλικες και το “Junior Farmers” για τα παιδιά, τα οργανικά προϊόντα που τροφοδοτούν τα ξενοδοχεία, επικοινωνεί τις αξίες της Κρήτης στους επισκέπτες.

Στην ενότητα How to sell Crete and Greece for 2019 , συμμετείχαν travel agents και η κα Βίκυ Στρούμπου, διευθύντρια του γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας.

Διαπιστώθηκε από κοινού ότι συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης είναι ο πολιτισμός. Οι πελάτες δεν ταξιδεύουν με βάση την τιμή. Δεν αναζητούν την Κρήτη στους φθηνούς προορισμούς. Η Κρήτη είναι μοναδική τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα για τη φιλοξενία της, την κουζίνα, τη διατροφή, τα γλέντια και το ταμπεραμέντο των ντόπιων, τη ζεστασιά στις καρδιές των ανθρώπων. Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ο θαλάσσιος πλούτος, οι εναλλαγές, η ιστορία, οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, συνδέουν τον Μινωικό πολιτισμό με τη σημερινή καταπληκτική Κρήτη.

Η καλύτερη γνωριμία με τον προορισμό, οδήγησε στη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στο fvw workshop 2019 , να δώσουν έμφαση και αφοσίωση στις πωλήσεις και την ενημέρωση της γερμανικής αγοράς για την μοναδικότητα της Κρήτης και την αειφορική διάστασή της που δεν είναι γνωστή.

Στο παραγωγικό και δημιουργικό workshop 2019, συμμετείχαν από το νησί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, τίμησαν δε μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο προϊστάμενος ΕΟΤ-ΠΥΤ Κρήτης, κ. Αριστείδης Στρατάκης, ο προϊστάμενος τμήματος τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης κ. Νίκος Αλεξάκης, το ΔΣ του Παγκρήτιου συλλόγου διευθυντών ξενοδοχείων με πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Κουμπαράκη, ξενοδόχοι και διευθυντές ξενοδοχείων, ο πρόεδρος δικτύου οινοποιών κ. Νίκος Μηλιαράκης, εκπρόσωποι συλλόγων ενοικιαζομένων δωματίων, ξεναγών κλπ.

Μετά το συνέδριο ακολούθησε το speed dating, Β2Β συναντήσεις, στις οποίες επιχειρήσεις και φορείς, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ξενοδοχεία και τα προϊόντα τους στους γερμανούς travel agents.

Το fvw workshop περιέλαβε ένα μεγάλο πρόγραμμα φιλοξενίας και εκδρομών σε όλη την Κρήτη, οι βιωματικές εμπειρίες φιλοξενίας και η γνωριμία με τον τόπο συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη γνώση για το «αειφορικό προϊόν» της Κρήτης. Οι ενδελεχείς ξεναγήσεις και οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Κνωσό από την εξαιρετική ξεναγό κα Γαβριέλα Δρακάκη συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν τον πολιτισμό και τις αξίες της Κρήτης.

Υπεύθυνη έργου ήταν η praxis plus, στρατηγική επικοινωνία, μάρκετινγκ.

Το fvw workshop θα καταγραφεί από την δημοσιογραφική ομάδα του FVW στο αντίστοιχο περιοδικό με διανομή σε 10.000 τουριστικά γραφεία καθώς και ηλεκτρονικά. Τα μηνύματα και οι πληροφορίες για την Κρήτη και τη αειφορική της διάσταση θα προωθηθούν μέσα από τα δίκτυα διανομής των tour operators αλλά και αυτά των travel agents που συμμετείχαν με στόχο στρατηγικό να προσελκύσουν νέα τμήματα της αγοράς, να επηρεάσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν σε επί πλέον πωλήσεις για τον προορισμό.