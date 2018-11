Ρόδος: Ο τουρισμός τριπλασιάζει τα απόβλητα στις παραλίες

Ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση έργου «BLUE ISLANDS: Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή διακύµανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισµού » στο πλαίσιο του Προγράμματος MED – INTERREG – Mediterranean, στην Ριέκα της Κροατίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2018. Τον Δήμο Ρόδου εκπροσώπησε στην τεχνική συνάντηση του έργου “Blueislands” ο Δρ Γαμβρούδης Χρήστος, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε τα έως σήμερα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ρόδο το 2017 και το 2018 καθώς και τον προγραμματισμό-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων του Δήμου.

Το 2017 οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες θαλάσσιων αποβλήτων (marine litter) και άμμου σε τουριστικές παραλίες (Τσαμπίκα, Αφάντου, Γεννάδι) για την εκτίμηση της δυναμικής των μάκρο και μικρο-πλαστικών (microplastics) και την επίδραση τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα δείγματα άμμου από τις παραλίες στάλθηκαν στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης για περαιτέρω μικροσκοπική έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη μικροπλαστικών, η σύνθεση και η προέλευσή τους. Παράλληλα, έγινε αξιολόγηση της σύνθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ οι πηγές δημιουργίας των αποβλήτων, η συχνότητα, ο τύπος και οι όγκοι συσχετίστηκαν με τον όγκο των τουριστών που επισκέπτονταν τις συγκεκριμένες παραλίες κάθε μήνα.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ιταλικό Εθνικό Φορέα Επιστημών της Θάλασσας (CONISMA) πραγματοποίησε το 2018, τρεις επιστημονικές έρευνες (Ιούνιος, Αύγουστος, Οκτώβριος) με την τοποθέτηση φυκιών (είδος Cystoseira και dyctiota) στην θαλάσσια περιοχή Φαληράκι – Αφάντου. Τα φύκια στην συνέχεια αποστάλθηκαν στην Ιταλία για την εκτίμηση του τροφικού επιπέδου των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την επιβάρυνση αυτών λόγω της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η παραγωγή αποβλήτων στις παραλίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν τριπλασιάζεται, με τα οργανικά και τα πλαστικά να υπερτερούν σε ποσοστό κοντά στο 40% και 20% αντίστοιχα (κατά βάρος). Όσον αφορά την επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως παρά την έντονη αύξηση των τουριστών και κατά συνέπεια των αποβλήτων τα θαλάσσια οικοσυστήματα και οι θάλασσες δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από ανθρωπογενείς παράγοντες και παραμένουν σε πάρα πολύ καλή ποιοτική κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος αναφορικά με τις επιστημονικές έρευνες δήλωσε «Είναι γεγονός ότι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μη νησιωτικές πόλεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιπλέον προκλήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των απορριμμάτων λόγω της εποχικής διακύμανσης των τουριστών ως μεγάλων παραγωγών αποβλήτων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη και η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στην θάλασσα εντάσσεται στον σχεδιασμό μας, παράλληλα με τα μεγάλα και σημαντικά έργα διαχείρισης των αποβλήτων που ολοκληρώσαμε και έχουμε δρομολογήσει. Η επιστημονική κοινότητα άρχισε να διερευνά συστηματικά τον διασκορπισμό των πλαστικών απορριμμάτων και το σχηματισμό μικροπλαστικών μόλις τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ρόδο θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετάδοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου».