Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Καλαμάτα

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Καλαμάτα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας με τη Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθησαν:

-Οι λιμενικές υποδομές και οι ευκολίες εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων και των με αυτά μεταφερομένων επιβατών – τουριστών, ως ακολούθως:

-Η αξιοποίηση κρηπιδωμάτων ώστε να μπορούν να παραβάλλουν μεγάλων διαστάσεων κρουαζιερόπλοια και να μην είναι αναγκασμένα αυτά να παραμένουν στο αγκυροβόλιο.

-Η κατασκευή επιβατηγού σταθμού (passengersterminal), ικανών διαστάσεων και εξοπλισμού, προκειμένου να εξυπηρετούνται άνετα οι επιβάτες, παράλληλα να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας security, που προβλέπονται από τον διεθνή κώδικα ISPSγια το MaritimeSecurityκαι να στεγάζονται εκεί όλες οι Υπηρεσίες λιμένος, που ενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Διαπιστώθηκε με ικανοποίηση ότι:

-Στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή του Νομού, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα για τον επισκέπτη – τουρίστα μέρη που έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό.

-Ο ποδηλατόδρομος στην πόλη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, σήμερα, με την τάση που υπάρχει από πλευράς τουριστών, που έρχονται με τα κρουαζιερόπλοια, να έχουν και το ποδήλατό τους.

-Κατά μήκους του παραλιακού μετώπου, έχει σχεδιαστεί άνετο πεζοδρόμιο πολύ ενδιαφέρον και αυτό, όχι μόνο για τους κατοίκους της πόλης, αλλά και για μεγάλη μερίδα των τουριστών, που προτιμούν πεζοπορία στους τόπους επισκέψεων.

-Υπάρχει έτοιμο πλούσιο ενημερωτικό βιβλίο – οδηγός, που μπορεί να ενημερωθεί ο επισκέπτης σχετικά με τα ενδιαφέροντα της περιοχής.

Για την προβολή όλων των προαναφερομένων ενδιαφερόντων του τόπου, στους παράγοντες καταρτίσεως προγραμμάτων της κρουαζιέρας, κρίνεται χρήσιμο να γίνονται επισκέψεις κλιμακίου του Δήμου στις διεθνείς εκθέσεις και τα συνέδρια, που γίνονται στα κέντρα της κρουαζιέρας, όπως στο Μαϊάμι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, υπήρξε διαβεβαίωση και από τις δύο πλευρές, ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία, για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης εξέφρασε την ικανοποίηση της προς τον κ. Δήμαρχο και τους άλλους παράγοντες της πόλης, για το ενδιαφέρον τους και τις πρωτοβουλίες των, όσον αφορά την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην κρουαζιέρα, προς μεγάλο όφελος της τοπικής κοινωνίας, του λιμένος Καλαμάτας.

Την επόμενη μέρα της συνάντησης για τον λιμένα, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο, σε συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, με θέμα «Τουρισμός – Θαλάσσιος τουρισμός, περίπτωση της Καλαμάτας».

Τα θέματα που παρουσίασαν ομιλητές αφορούν:

-Στη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στον Διεθνή – Κοινοτικό και Ελληνικό χώρο, με προοπτικές ανάπτυξης και τα Οικονομικά Οφέλη,

-Στη δραστηριότητα, εταιρειών μελών της ΕΕΚΦΝ της κρουαζιέρας, στον Διεθνή – Κοινοτικό και Ελληνικό χώρο,

-Στην λειτουργία του πλοίου και τους παράγοντες ασφαλείας (safety και security) – τα κίνητρα για την ανάπτυξη του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού στους λιμένες της επικράτειας που υπάρχει ενδιαφέρον,

-Στις εμπειρίες, όσον αφορά την κρουαζιέρα, όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με τις σύγχρονες μονάδες, που συνεχώς αναπτύσσουν δραστηριότητα, παρέχοντας όλες τις ευκολίες που οδηγούν στην προσέλκυση του πελάτη – τουρίστα,

-Στο Yachting της Ελλάδος σήμερα και αύριο,

-Στο Cruising with small cruisers in new destinations,

-Στη λειτουργία Υδατοδρομίων σε λιμένες της Επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Καλαμάτα,

-Στην προοπτική ανάπτυξης της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Καλαμάτας,

-Στην περιβαλλοντική διαχείριση του λιμένα Καλαμάτας,

-Στο Master Plan λιμένος, μαρινών και υδατοδρομίων Καλαμάτας.

Επιβεβαιώθηκε, από τους Φορείς του χώρου που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εποικοδομητική συνεργασία για την ανάπτυξη του τόσο σημαντικού, ως άνω κλάδου, στην Καλαμάτα, δημιουργώντας αλυσίδα δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή προσεγγίσεων των κρουαζιεριοπλοίων, των μικρών επαγγελματικών σκαφών του yachting, των ημεροπλοίων περιηγητικών πλόων και σε λίγο και των υδροπλάνων.