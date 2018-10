Εβδομάδα τουριστικής ενημέρωσης στους Παξούς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εντατική εκπαιδευτική εβδομάδα στους Παξούς στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Versatile Islands co-operating for new Services and Innovation in Tourism (VISIT). Η επιτυχία κρίθηκε στην ενεργή συμμετοχή όχι μόνο των φοιτητών αλλά και των επιχειρήσεων του νησιού και του δήμου, οι οποίοι συν-δημιούργησαν αξία για το σύνολο των συμμετεχόντων. Οι φοιτητές με τις καινοτόμες ιδέες τους, οι καθηγητές με την καθοδήγηση και οι επιχειρηματίες με την εμπειρία τους συνετέλεσαν στην δημιουργία νέων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας στο νησί.

Ο δήμαρχος Παξών χαιρέτησε και αγκάλιασε το καινοτόμο εγχείρημα και ζήτησε από τους φοιτητές να του «δείξουν αυτά που δεν μπορεί να δεί» . Οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν με ζήλο και φρέσκες ιδέες παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους σε μια εορταστική ατμόσφαιρα ενώπιον του δημάρχου, των επιχειρηματιών και των καθηγητών.

Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας) συμμετείχαν οι :

Ελευθερία Δογορίτη Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κωνσταντίνος Σολάκης Ακαδημαϊκός υπότροφος, και οι φοιτητές Ζήσης Σιούτκος, Ευσαία Ακρινοπούλου, Μαλβίνα Γεωργίου, Στεφανία Σακαρέλη.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν καθηγητές και φοιτητές από τα πανεπιστήμια Laurea της Φινλανδίας, Κιέλου της Γερμανίας, Linnaeus της Σουηδίας και Vern της Κροατίας.