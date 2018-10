Η μαρίνα της Κω στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA

Η μαρίνα της Κω θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA, το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο εν λόγω συνέδριο με θέμα «Cross Sea Challenges for Marinas-Setting the Scene for Collective Development and Growth», θα συζητηθεί η θέση της βιομηχανίας των μαρίνων ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και του θαλάσσιου τουρισμού.

Περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου υπό την οργάνωση και φιλοξενία της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες συνεργασίας επί ελληνικού εδάφους.

Ένας από τους στόχους του συνεδρίου είναι να στηθεί ένα δίκτυο επαφών τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το οποίο θα λειτουργήσει σε σταθερή βάση και θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών συνεργασιών τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά θα επισκεφθούν τη χώρα Αμερικανοί και Αυστραλοί, ειδικοί στην ανάπτυξη μαρίνων, αλλά και επαγγελματίες από τις χώρες αυτές, οι οποίοι εξετάζουν δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην αγορά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ειδικότερα, καταγράφεται ενδιαφέρον στον τομέα των θαλάσσιων υποδομών σε τουριστικούς λιμένες στην Ελλάδα, για προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης μαρίνων, των κατασκευών νέας τεχνολογίας όπως πλωτές κατοικίες και άλλα πλωτά ναυπηγήματα καθώς και για εμπορικές συνεργασίες στο χώρο των θαλάσσιων σπορ.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων επισκέψεων σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις που επισκέπτεται η Μαρίνα Κω και με δεδομένο ότι θέλει να ενδυναμώσει την εξειδίκευσή της και τις καινοτόμες δράσεις της, παρίσταται σε υγκεκριμένες εκθέσεις θαλάσσιου τουρισμού, όπως για παράδειγμα στην έκθεση METSTRADE, στην έκθεση BOOT στο Dusseldorf, καθώς στο Διεθνές ναυτικό σαλόνι Genoa Boat Show και στο Dubai Boat how.