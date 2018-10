Τουριστική προβολή των Χανίων στο "Ελ. Βενιζέλος"

Mία πρωτότυπη και άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, που αφορούσε την τουριστική προβολή των Χανίων διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Ε.Β.Ε.Χ.) την Παρασκευή (28/9). Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος” (Αίθουσα αναχωρήσεων Hall 3).

Ο Δήμος Χανίων και το Ε.Β.Ε.Χ. επιδίωξαν και πέτυχαν να αναδείξουν, μέσω αυτής της εκδήλωσης, την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και των παραδόσεων του τόπου μας, διοργανώνοντας εκδήλωση που περιελάμβανε γευσιγνωσία (πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά προϊόντα των Χανίων), ενώ πλαισιώθηκε με μουσική και κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, που ενθουσίασαν τον κόσμο που παρακολούθησε την εκδήλωση, αλλά και τους επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν με διάφορες πτήσεις. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε δύο μεγάλες οθόνες προβαλλόταν οπτικοακουστικό υλικό (μέσω βίντεο και φωτογραφιών) που αναδείκνυαν τον τουριστικό προορισμό “Χανιά”, ενώ δόθηκαν συμβολικά αναμνηστικά δώρα στους επισκέπτες.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, παρούσα στην εκδήλωση ήταν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ελπίδα Τσιτσιρίδη, η οποία σε δήλωσή της τόνισε: “Επιδιώκουμε ως δημοτική αρχή, με κάθε ευκαιρία, να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, προσπαθώντας, μέσω αυτών, να τονίσουμε ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και ταυτόχρονα, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα των Χανίων. Ευχαριστούμε επίσης το ΕΒΕΧ για την αγαστή συνεργασία μας. Εμείς, ως Δήμος Χανίων, επιδιώκουμε και προωθούμε τη συνεργασία με όλους τους φορείς του τόπου μας, διότι τα οφέλη μόνο πολλαπλασιαστικά θα είναι για τα Χανιά”.

Το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, Δημήτρης Μουντάκης και το επίσης μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του Τουριστικού τμήματος του φορέα, Νίκος Σεληνιώτακης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα γνωριμίας του επιβατικού κοινού με δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, με την επωνυμία “Fly me to the moon”, που διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά στον Διεθνή Αερολιμένα, σε συνεργασία με την πλατφόρμα πολιτισμού «elculture».

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο "Κρήτες" και τον χοροδιδάσκαλο Γεώργιο Πετράκη για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων για την παραχώρηση παραχώρηση φωτογραφικού υλικού με θέμα τις κρητικές παραδόσεις.