Oι πολιτιστικές διαδρομές της Κ. Μακεδονίας παρουσιάστηκαν στην Πορτογαλία

Το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Μακεδονίας για τις Πολιτιστικές Διαδρομές παρουσιάστηκε στην κοινή διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου Cult-RinG “Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση)», που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Viana do Castelo της Πορτογαλίας (18-19 Σεπτεμβρίου 2018), όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη οργάνωσης και φιλοξενίας της συνάντησης είχε η Διαδημοτική Κοινότητα του Alto Minho (Intermunicipal Community of Alto Minho), η οποία συμμετέχει μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους πέντε εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες στην υλοποίηση του έργου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τις πολιτιστικές διαδρομές, που αρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: α) την υποβολή φακέλου για τη πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής με θέμα «Τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» και β) την ένταξή της στην ήδη πιστοποιημένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, πολιτιστική διαδρομή «Iter Vitis», που προωθεί την πλούσια παράδοση της αμπέλου και του κρασιού στην Κεντρική Μακεδονία. Τελικός στόχος των υπό σχεδιασμό δράσεων είναι η ενίσχυση του θεματικού τουρισμού, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η προβολή των τοπικών προϊόντων μέσα από την ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων πολιτιστικών διαδρομών στην Κεντρική Μακεδονία.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής τους, σε σχέση με τη δημιουργία ή επέκταση υφιστάμενων πολιτιστικών διαδρομών. Το έργο Cult-RinG και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να έχουν δυναμική παρουσία κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, όπου σε ειδική εκδήλωση στις 9 Οκτωβρίου 2018 θα παρουσιαστούν οι υπό ανάπτυξη Πολιτιστικές Διαδρομές του έργου Cult-RinG (https://www.interregeurope.eu/cult-ring/events/event/2001/event-at-european-week-of-regions-and-cities-2018/).

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού της Ταμείου που είναι Επικεφαλής Εταίρος στο έργο Cult-RinG, έλαβε τιμητική πρόσκληση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) για την συμμετοχή της στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τους Παγκόσμιους Πολιτισμούς και τις Ιστορικές Διαδρομές, το οποίο θα λάβει χώρα στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας (http://europe.unwto.org/event/2nd-international-congress-world-civilizations-and-historic-routes).

Η επόμενη συνάντηση του Cult-RinG είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου 2018 στην Κύπρο, όπου θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο δράσης και θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Cult-RinG, ενώ αμέσως μετά να θα ξεκινήσει η διετής φάση εφαρμογής και παρακολούθησης της υλοποίησής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο Cult-RInG (www.interregeurope.eu/cult-ring/) έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.