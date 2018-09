H Πάρος με καινοτόμα εργαλεία στην έκθεση WTM του Λονδίνου

Παρουσία και στο περίπτερο της SAMSUNG με τη North Events θα έχει ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο της εκθεσιακής συμμετοχής του στηWORLD TRAVΕL MARKET του Λονδίνου το Νοέμβριο.

Το «διαβατήριο» της προβολής και σε άλλο εκθεσιακό χώρο, πέρα από το περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπου θα βρίσκεται η αντιπροσωπεία του νησιού, διασφαλίστηκε χάρη στην παραγωγή του video VR-360 εικονικής πραγματικότητας σε παραγωγή της εταιρίας North Events σε συνεργασία με το Δήμο και την εταιρία συμβούλων του και εντάχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει εκπονηθεί για την χρήση της νέας τεχνολογίας στην ανάδειξη του προορισμού διεθνώς.

Με κεντρικό μήνυμα της έκθεσης «Technology that will shape the future of travel» η North Events | Future Need σκοπεύει να παρουσιάσει πως ακριβώς η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο μάρκετινγκ αλλά και πωλήσεων, αφού ο υποψήφιος επισκέπτης θα μπορεί να «δοκιμάσει» πριν αποφασίσει τις διακοπές που θέλει να κλείσει.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος τόνισε ότι «κάθε σύγχρονος προορισμός οφείλει να προβάλλεται με αντίστοιχους τρόπους προκειμένου να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στις ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται. Η ενίσχυση του «οπλοστασίου» μας με τη χρήση και της τεχνολογίας, συμπληρώνει τα εργαλεία μάρκετινγκ που με επιτυχία χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια με κύριο χαρακτηριστικό την καινοτομία σε ιδέες και με στόχευση στην «καρδιά» της ζήτησης».