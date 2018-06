Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την πολιτιστική διαδρομή "Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου"

Την περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» προωθεί η 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group) του έργου “Cult-RinG”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018, στις 11 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL).

Τη συνάντηση διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs» («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση») και ακρωνύμιο “Cult-RinG”», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί η διαδικασία ένταξης της διαδρομής «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» στο πιστοποιημένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και οι καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα της 2ης διαπεριφερειακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult-RinG” στη Σουηδία και της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Lazio της Ιταλίας. Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών.

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης (Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 11 π.μ., ξενοδοχείο THE MET HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη) έχει ως εξής (επινάπτεται το σχετικό αρχείο):

10:30 – 11:00 Προσέλευση - Εγγραφές

11:00 – 11:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί

11:15 – 11:30 Παρουσίαση μελών Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης

11:30 – 12:00 Παρουσίαση της διαδικασίας για την πιστοποίηση της διαδρομής «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» από το Συμβούλιο της Ευρώπης-

12:00 – 12:30 Ανοιχτή συζήτηση (συμμετοχή όλων των μελών του LSG)

12:30 – 12:45 Παρουσίαση των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του 2ου Διαπεριφερειακού Εργαστηρίου με θέμα «Κεφαλαιοποίηση Καλών Πρακτικών»

12:45 – 13:00 Παρουσίαση των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων της επίσκεψης μελέτης στο Lazio της Ιταλίας

13.00 – 13.30 Ανοιχτή συζήτηση - Επόμενα βήματα

13.30 Ελαφρύ γεύμα

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για την εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πασχαλίνα Μαυρουδή (τηλ. 2313 319935, email: cultring@rdfcm.gr)