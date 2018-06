Ημερίδα: «Heraklion Gastronomy – Το Ηράκλειο ως γαστρονομικός προορισμός»

Ημερίδα με θέμα «Heraklion Gastronomy – Το Ηράκλειο ως γαστρονομικός προορισμός» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί και την διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Εθελοντισμού και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού με την συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, Σωματείου Μαγείρων Ν. Ηρακλείου, Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης – Σαντορίνης, Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου, Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του Ηρακλείου ως γαστρονομικός προορισμός και αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για μία σειρά εκδηλώσεων που θα απευθύνονται –κυρίως- στους επισκέπτες και θα πραγματοποιηθούν στην πόλη με την συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Πρόγραμμα

09:45-10:00 προσέλευση

10:00- 10:15 έναρξη εργασιών – χαιρετισμός : Αριστέα Πλεύρη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

10:15- 11:00 «Προσεγγίζοντας το Ηράκλειο ως γαστρονομικό προορισμό» : Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

11:00-11:30 «Heraklion Gastronomy 2018» Ένα logo, ένα φεστιβάλ : Gian Andrea Carancini Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού

11:30-11:40 Διάλειμμα

11:45- 12:30 χαιρετισμοί

12:30-12:40 «Παγκρήτιο Φόρουμ – Η στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη σύνδεση Αγροτοδιατροφής και Δευτερογενή τομέα με τον Τουρισμό» : Μανόλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

12:40-12:50 «Συνέργειες Δήμου Ηρακλείου & Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης» : Αλέξανδρος Στεφανάκης, Αντιπρόεδρος της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης & ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

12:50-13:00 «Το κρητικό κρασί και η συμβολή του στο εγχείρημα Heraklion Gastronomy» : Νίκος Μηλιαράκης, Οινοποιός – Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

13:00- 13:10 «Ο ενεργός ρόλος των επαγγελματιών εστίασης μονόδρομος για την επιτυχία του project Heraklion Gastronomy» : Μαρία Αντωνακάκη, Πρόεδρος Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου

13:10-13:20 «We do local : Ένα σύγχρονο εργαλείο Μάρκετινγκ για την ανάδειξη της αυθεντικής τοπικής φιλοξενίας και γαστρονομίας» : Μαριγιάννα Χαλκιαδάκη, Υπεύθυνη επικοινωνίας και προώθησης του We do local.

13:20-14:00 Τοποθετήσεις – συζήτηση