Η αρχαιοκαπηλεία στην Κρήτη

Στην ανάγκη για προστασία, ασφάλεια όχι μόνο των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και των μνημείων και βέβαια των επισκεπτών που συρρέουν από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον πολιτισμό μας, καθώς επίσης στην επιστροφή όλων των κλαπέντων αρχαιοτήτων και από την Κρήτη, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης μιλώντας στην εσπερίδα με θέμα «Πολιτισμός, Τουρισμός και Ασφάλεια» που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Δήμο με την συμμετοχή επιστημόνων, της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων φορέων, κομμάτων και πολιτών.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αντώνιος Βορεάδης» στο Τζερμιάδων, οργανώθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, το Καμπάνειο Ίδρυμα και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου όπου εκλεκτοί ομιλητές έκαναν σημαντικές παρεμβάσεις, όπως ο διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής κατά της αρχαιοκαπηλίας Γιώργος Τσούκαλης, ο ποινικολόγος Πέτρος Μαντούβαλος, ο Αθανάσιος Κουρεμένος καθηγητής τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Τουριστικός Πράκτορας Θόδωρας Μυλωνάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ευάγγελος Παπανικολάου, ο οικονομολόγος –ξενοδόχος Γιώργος Λογιάδης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Νεάπολης Νίκος Παντιέρας, ο Δασάρχης Νομού Λασιθίου Μανόλης Συλιγάρδος κ.α. Την επιτυχημένη εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος-συγγραφέας-ερευνητής Πάνος Σόμπολος ο οποίος όπως είναι γνωστό, στην διάρκεια της καριέρας του ειδικευόμενος στο αστυνομικό-δικαστικό ρεπορτάζ ασχολήθηκε εκτενώς με μεγάλες υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης στο χαιρετισμό του ευχαριστώντας τους παριστάμενους για τις σημαντικές παρεμβάσεις που έκαναν ως προς το θέμα αλλά και τους πολίτες που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη σημαντική αυτή εκδήλωση, έδωσε στοιχεία για την αρχαιοκαπηλία που συστηματικά και με σχέδιο εφάρμοσαν στην Κρήτη κυρίως Βρετανοί πράκτορες-αρχαιολόγοι κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας και ενώ η τότε ισχύουσα νομοθεσία απαγόρευε αυστηρά και κατηγορηματικά την «για οποιονδήποτε λόγο εξαγωγή αρχαιοτήτων και ιερών κειμηλίων εκτός της Νήσου Κρήτης».

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής κατά της αρχαιοκαπηλίας Γιώργος Τσούκαλης παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ερευνά με επιτυχία, ανακαλύπτει και επαναπατρίζει κλεμμένες αρχαιότητες σε συνεργασία με την Αστυνομία, ο Αθανάσιος Κουρεμένος καθηγητής του ΠΑ.ΠΕΙ. και πρόεδρος του μεταπτυχιακού τουρισμού έκανε μία εξαιρετική ανάλυση του τουριστικού προϊόντος ειδικά για την Κρήτη και το οροπέδιο Λασιθίου.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι, για την αποκατάσταση του δημογραφικού προβλήματος στην ύπαιθρο και κυρίως σε νησιά και ορεινούς δήμους απαιτείται ανάπτυξη της οικονομίας του τουρισμού, ο Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης ανέλυσε στοιχεία για την αρχαιοκαπηλία των ιερών κειμηλίων της Εκκλησίας, ο ποινικολόγος Πέτρος Μαντούβαλης πρότεινε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία τους σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ο Τουριστικός Πράκτορας Θόδωρας Μυλωνάκης αναφέρθηκε στην τουριστική οικονομία, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ευάγγελος Παπανικολάου αναφέρθηκε στα προβλήματα διέλευσης των λεωφορείων που υπήρχαν στο οροπέδιο και αποκατέστησε ο Δήμος (νότιο τμήμα) αλλά και στην δυσκολία διέλευσης κυρίως στο περιφερειακό δίκτυο από Κερά μέχρι Σελί Αμπέλου.

Νωρίτερα οι συμμετέχοντες (φωτογραφία) επισκέφθηκαν το σπήλαιο του γέννησης Διός και απαρχής της Ευρώπης Δικταίο Άντρο όπου και ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο κ. Όλγα Τσούρτη. Όπως αναφέρθηκε, στην διάρκεια της ξενάγησης, με παράνομο τρόπο έγινε αρπαγή των ευρημάτων από το σπήλαιο Τραπέζας, την Κεφάλα, τον οικισμό Καρφί, την Πλάτη και το Δικταίο Άντρο. Διότι τότε η νομοθεσία το απαγόρευε ρητά ενώ στην βιβλιογραφία από τα ημερολόγια των ίδιων των Βρετανών αρχαιολόγων (Evans , Dawkings, Hogarth κλπ) προκύπτει ότι γνώριζαν τις παράνομες πράξεις τους και την κλοπή των αρχαιοτήτων και μάλιστα αναφέρεται σε αυτά με τον όρο «λάφυρα» ο ίδιος ο Έβανς (όπως περιγράφεται στο J.A.Mac Gillivray: Minotaur, Sir Arthour Evans and the Arcaelogy of the Minoan Myth).

Τα ευρήματα αυτά από οροπέδιο Λασιθίου, Κνωσό και όλη την Κρήτη βρίσκονται κυρίως στο Βρετανικό μουσείο, στην Οξφόρδη «μουσείο Ashmolean» και στον Λούβρο...