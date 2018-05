Ξένοι δημοσιογράφοι στη Χαλκιδική

Η αρχή έγινε με τη Ρωσίδα δημοσιογράφο, Tatiana Glushko, η οποία στο πλαίσιο του οδοιπορικού της στην Ελλάδα με σκοπό να κάνει αφιέρωμα στις θερμές πηγές της χώρας μας. Η δημοσιογράφος προσκλήθηκε από τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδική σε συνεργασία με τον γραφείο του ΕΟΤ στη Ρωσία και επισκέφτηκε την λουτρόπολη της Αγίας Παρασκευής στην Κασσάνδρα, προκειμένου να προβάλει τα ιαματικά λουτρά της Χαλκιδικής στο εκτενές άρθρο που θα δημοσιευτεί στη θεματική ταξιδιωτική ιστοσελίδα www.thermalsprings.ru.

Αυτή είναι η πρώτη εξειδικευμένη δημοσιογραφική αποστολή που οργανώνει ο Οργανισμός, έπειτα από την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων από το Δήμο Κασσάνδρας αλλά και της επίσημης πιστοποίησης της πηγής ως ιαματικής από τον ΕΟΤ, με στόχο την προώθηση του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή που αποτελεί μία άγνωστη σχετικά πτυχή της Χαλκιδικής με πολλές όμως προοπτικές ανάπτυξης και εκτός σεζόν.

Ακολούθησε, στα τέλη Μαρτίου, η αποστολή 6 δημοσιογράφων και Influencers από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ (Sky News Business Travel television, Time Out Australia, Take Three in Life, The Weekend Australian, Get Up & Go and International Traveller) της Αυστραλίας και του Κατάρ με αφορμή την έναρξη των απευθείας πτήσεων Κατάρ-Θεσσαλονίκη της Qatar airlines. Οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μοναδική φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής μέσα από μία εκδρομή off road, να βιώσουν τα χρώματα και τα αρώματα των παραδοσιακών χωριών της περιοχής, να γευτούν την τοπική γαστρονομία και να απολαύσουν την απόλυτη χαλάρωση και τη μυσταγωγία

Μέσα Μαΐου, τη Χαλκιδική επισκέφτηκε ο Γερμανός δημοσιογράφος Detlef Berg, ο οποίος αρθρογραφεί στη Falstaff (ένα κορυφαίο περιοδικό για τα ταξίδια και τη γαστρονομία στην Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία, 150.000 αντίτυπα), στην εφημερίδα HNA (200.000 αντίτυπα) καθώς και στην BILD Zeitung, με σκοπό να δημοσιεύσει άρθρα για τα γαστρονομικά φεστιβάλ της Χαλκιδικής, τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή καθώς και την τοπική κουζίνα.

Ο δημοσιογράφος επισκέφτηκε οικογενειακές τοπικές μονάδες παραγωγής τυροκομικών, μελιού, ελιών και ελαιολάδου και εντυπωσιάστηκε από το μεράκι και την προσήλωση τους στην ποιότητα. Η επίσκεψη του ολοκληρώθηκε με μία βιωματική γαστρονομική εμπειρία όπου συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία συλλογής μελιού από τις κηρήθρες των εγχώριων κυψελών μέχρι την κατανάλωση του με ένα ποτήρι φρέσκο στυμμένη λεμονάδα και ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγοπότι με χειροποίητες πίτες, τζατζίκι, ντολμαδάκια, ελιές, χωριάτικη σαλάτα και τσίπουρο κάτω από την κληματαριά.

Την ίδια περίοδο, στη Χαλκιδική βρέθηκε και ο δημοσιογράφος Mike Black, διευθυντής της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας The New Destination Network, που έχει δημιουργηθεί για να συστήνει νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ο δημοσιογράφος έκανε ένα οδοιπορικό ξεκινώντας από την πατρίδα του Αριστοτέλη, συνέχισε με τον περίπλου του Αγίου Όρους, φιλοξενήθηκε στο πανέμορφο νησί της Αμμουλιανής, επισκέφτηκε τις εξωτικές παραλίες και περπάτησε στη παρθένα φύση της Σιθωνίας και τέλος, ξεναγήθηκε στην κοσμοπολίτικη Κασσάνδρα. Μετά την ολιγοήμερη περιήγηση του στη Χαλκιδική, ο δημοσιογράφος δήλωσε πως όντως "Σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει".