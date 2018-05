Πρόγραμμα τουριστικής προβολής από το Δήμο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης για το 2018, το οποίο δίνει έμφαση στα βασικά συστατικά τουριστικής ανάπτυξης που, εντοπίζονται στους παρακάτω άξονες:

Φυσιολατρικός τουρισμός, Πολιτιστικός τουρισμός, Θρησκευτικός τουρισμός, Γαστρονομικός – Οινικός και City break, Τουρισμός Πόλεων.

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, είναι οι εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Στα μέσα Σεπτεμβρίου συνεχίζει, για 4η δεκαετία πλέον, ο πετυχημένος θεσμός του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που εμπλουτίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια με το διεθνές τμήμα και πολλά αφιερώματα. Ένας εξαιρετικός πολιτιστικός θεσμός που αναδεικνύει πανελλαδικά αλλά και διεθνώς τη Δράμα. Μέχρι σήμερα έχουν διαγωνιστεί περισσότερες από 1.000 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους - οι περισσότερες ανεξάρτητες παραγωγές - αποτελώντας έτσι έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των νέων κινηματογραφιστών. Δε θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο το κοινό και οι φίλοι των ταινιών μικρού μήκους αυξάνονται, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και η φήμη του φεστιβάλ επεκτείνεται. Αναμφισβήτητα αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα και σίγουρα ατενίζει το μέλλον με έκδηλη αισιοδοξία.

DRAMAICA YOUTH FESTIVAL

Σε ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα αστικά πάρκα με νερό στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη (Πάρκο πηγών Αγ. Βαρβάρας), πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Αύγουστο, μία από τις μεγαλύτερες συναντήσεις νέων της Βορείου Ελλάδος. Λίμνες, καταρράκτες, ποταμάκια και πράσινο συνθέτουν το καταλληλότερο σκηνικό για μουσική και διασκέδαση. Δεκάδες συγκροτήματα, καλλιτέχνες και χιλιάδες νέοι συμμετέχουν σταθερά στο μεγαλύτερο event της Δραμινής νεολαίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη 2 Ιουλίου 1913 και η Δράμα ξυπνάει ελεύθερη, στην αγκαλιά του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους ύστερα από εξοντωτική δουλεία μισής χιλιετίας. Οι κάτοικοι της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής γνωρίζουν από πρώτο χέρι μέσα από περιγραφές και διηγήσεις των οικείων τους τα σκληρά χρόνια των κατοχών και εκτιμούν πως τα χώματα που πατούν έχουν ανεκτίμητη ιστορική αξία αφού είναι ποτισμένα από αίμα αθώων αλλά και αγωνιστών στο όνομα της Ελευθερίας.

Πληθώρα εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα όπως συνέδριο, εκθέσεις φωτογραφίας, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες, ενημερωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις διοργανώνονται και πραγματοποιούνται τις μέρες αυτές με πρωτοβουλία του Δήμου και σε συνεργασία με συλλόγους της περιοχής οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής αλλά κύρια ιστορικής κληρονομιάς μας.

ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Το ενυδρείο βρίσκεται 5 χλμ. δυτικά από την πόλη της Δράμας στη Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου. Στεγάζεται σε παλιό πέτρινο ανακαινισμένο νερόμυλο δίπλα στις πηγές του Μυλοποτάμου. Το Ενυδρείο φιλοξενεί είδη μόνο των γλυκών νερών και κυρίως από τα συμπλέγματα των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα.

Τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της χώρας μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Ελληνικής πανίδας και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο απειλούμενο. Από τα 154 είδη ψαριών που ζουν στα ελληνικά ποτάμια και στις ελληνικές λίμνες τα 83 από αυτά (ποσοστό 66.4 %) είναι ενδημικά δηλαδή ζουν μόνο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Είναι εξαιρετικά σπάνια, πολλά από αυτά απειλούμενα και άγνωστα στον περισσότερο κόσμο.

Από τα αρκετά ενδημικά που υπάρχουν στην περιοχή της Δράμας τρία είδη ξεχωρίζουν γιατί συναντούνται μόνο σε αυτήν. Και τα τρία περιλαμβάνονται στην Ελληνική κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών. Τα τρία αυτά είδη είναι το Γκαβόχελο (Eudontomyzonhellenicus) χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απειλούμενο, Ο Φοξίνος του Στρυμόνα (Phoxinusstrymonicus) χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο και η Γραμμοβελονίτσα (Cobitispunctilineata) χαρακτηρίζεται ως τρωτό. Το ενυδρείο απευθύνεται πρωτίστως στα παιδιά, αλλά και σε κάθε πολίτη που πιστεύει ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία της φύσης.

ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Δάσος της Ελατιάς (ή Καράντερε, κατά τους Δραμινούς) βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου, κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, σε απόσταση 70 χλμ. από τη Δράμα. Έχει χαρακτηριστεί «αυθεντικό και ανεπανάληπτο μουσείο της φύσης» και όχι άδικα, καθώς εκεί θα συναντήσετε το μοναδικό στην Ελλάδα δάσος Ερυθρελάτης. Η τεράστια βιοποικιλότητά του το καθιστά ένα εξαιρετικό φυσικό πάρκο.

Το θέαμα που παρουσιάζει η πυκνή βλάστηση, που σχεδόν «απαγορεύει» στον ήλιο να περάσει, είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μοναδική ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό το απόλυτο φυσικό μεγαλείο είναι το Δασικό Χωριό Ελατιάς στη θέση Κούτρα, που όμως δεν αποτελεί παραφωνία στο τοπίο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται πλέον σε διαδικασία παραχώρησης στο Δήμο προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δράμας. Το καλοκαίρι η περιοχή γεμίζει δασολόγους, βοτανολόγους και λοιπούς φυσιοδίφες από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το έργο “Διασυνοριακό ΓεωΠάρκο Νερού - CB Water Geopark: Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area ”, συνολικού προϋπολογισμού 608.731,00 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” και ο Δήμος Δράμας έχει τον ρόλο του επικεφαλής εταίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο έργο της εδαφικής συνεργασίας που εγκρίθηκε και υλοποιείται για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους του Υδάτινου Στοιχείου, στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδος και του Δήμου Hadzidimovo και της επαρχίας Smolyan από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης και της διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η δημιουργία του Geopark θα καθορίσει 4 γεωτόπους. Οι γεώτοποι είναι εδάφη με ειδικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με υδατορεύματα.

Με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προάγεται ο θεματικός τουρισμός σε περιοχές των εμπλεκόμενων φορέων. Το εταιρικό σχήμα είναι: Δήμος Δράμας - Επικεφαλής (Project Leader) /Ελλάδα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Εταίρος/Ελλάδα, Δήμος Hadjidimovo - εταίρος /Βουλγαρία, Ορεινό Κέντρο Αειφόρου Ανάπτυξης (Center for Sustainable Development of the Mountain) - Εταίρος /Βουλγαρία. Το εγκεκριμένο έργο είναι διαρθρωμένο σε πακέτα εργασίας (Work Packages)

Επιπρόσθετα, αν και δεν είναι γνωστή η περιοχή, η Δράμα προσφέρει δυνατότητες στην ανάπτυξη αρχαιολογικού τουρισμού μιας και είναι σε σημαντική γεωγραφική θέση μεταξύ σημαντικών πόλεων της αρχαιότητας. Το τρίγωνο αρχαία πόλη των Φιλίππων, Αμφίπολης και Δράμας με το ιδιαίτερης αξίας Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου ο επισκέπτης θα ανακαλύψει την ιστορία της περιοχής από τους παλαιολιθικούς χρόνους μέχρι και την εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε συνδυασμό με τα βυζαντινά τείχη, τον Ρωμαϊκό τάφο και όλα τα ιστορικά μνημεία της πόλης δημιουργούν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών.

Τέλος, η περιοχή της Δράμας ήταν υπό την οθωμανική αυτοκρατορία για περίπου 500 χρόνια και τα τελευταία χρόνια της περιόδου αυτής αποτέλεσε διοικητικό κέντρο. Η άνθηση του εμπορίου του καπνού, ο σιδηρόδρομός και η καθημερινή επαφή με τις πόλεις της κεντρικής Ευρώπης δημιούργησαν μια διαφορετική Δράμα προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου.