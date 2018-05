Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί στους δήμους B. Κυνουρίας και Αβδήρων

Στην έγκριση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τη δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουόμενων με κινητικά προβλήματα ή παρεμποδιζόμενα άτομα προβαίνουν οι Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας και Αβδήρων.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αποφάσισε τη δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουόμενων με κινητικά προβλήματα ή παρεμποδιζόμενα άτομα στις παραλίες του Αγίου Ανδρέα, στη θέση Χερονήσι, στο επίπεδο τμήμα, στο νότιο τμήμα της Καλλιστώς, προς τις Πόρτες της Μελιγούς, στον Ατσίγγανο, στο χώρο που ήδη υπάρχει το σύστημα της μη αυτόματης πρόσβασης και στο Ξηροπήγαδο, στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μη αυτόματο σύστημα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η δράση αφορά την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο του δήμου και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές του και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Οι ανωτέρω μη μόνιμες υποδομές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών σε επιλεγμένες περιοχές του δήμου, καθώς τα έργα που θα υλοποιηθούν θα συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες στις επιλεγείσες περιοχές, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Παράλληλα, ο Δήμος Αβδήρων αποφάσισε τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε τέσσερις τουριστικές παραλίες του Δήμου Αβδήρων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής τους ένταξης και η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικής κατηγορίας τουρισμού.

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe - Service Contract SI2.ACPROCE052481700 – European Commission, DG Enterprise and Industry). Το 70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες υποδομές.