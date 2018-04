Ο αγροτουρισμός στην Κρήτη μέσω του προγράμματος BRANDTOUR

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EU "BRANDTOUR" Building Regional Actions for New Developments in Tourism – Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού, στην Ρίγα της Λετονίας.

Το Πρόγραμμα BRANDTOUR, στοχεύει στην στήριξη του Tουρισμού μέσω της προώθησης και της καινοτομίας, και στην προσφορά εξατομικευμένων τουριστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, και κατά την πρώτη φάση του έργου, οι εταίροι του Προγράμματος διοργανώνουν συναντήσεις ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών προκειμένου για την προώθησή τους στις άλλες Περιφέρειες και χώρες, και την αξιοποίησή τους για: την προσέλκυνση των τουριστών και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή τουριστικών πακέτων-προϊόντων.

Στη συνάντηση στην Ρίγα, η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον Αγροτουρισμό στο νησί ως μια βέλτιστη πρακτική-μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που συνδυάζει: την αξιοποίηση της ενδοχώρας, της Κρητικής παράδοσης, την ανάδειξη των τοπικών κρητικών προϊόντων και της Κρητικής διατροφής, των εθίμων και του φυσικού περιβάλλοντος, ως μοναδικό τουριστικό προϊόν.

Παρουσιάστηκαν οι ποικίλες δράσεις των τοπικών επιχειρήσεων διαμονής, εστίασης, άθλησης στην ενδοχώρα, ψυχαγωγίας και άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και οι ευκαιρίες που δίδονται στον επισκέπτη που αναζητά εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, την γνωριμία με τις τοπικές αγροκαλλιέργειες-κτηνοτροφία-μεταποίηση και τους ντόπιους επαγγελματίες, την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και του μοναδικού τοπίου της Κρήτης.

Επίσης, παρουσιάστηκε η δράση της Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης, καθώς και η προσπάθεια – πρωτοβουλία της για να:

-ενισχύσει την δραστηριότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον αγροτουρισμό,

-να θέσει κριτήρια αριστείας και τοπικής ιδιαιτερότητας των συνεργαζόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

-να αναπτύξει και να ενισχύσει συνεργατικούς μηχανισμούς μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Στόχος, να συνεργαστούν οι ντόπιοι επιχειρηματίες και να συνυπάρξουν χωρίς ανταγωνισμό, αλλά στοχεύοντας σε μια υψηλή ποιότητα τουριστικών πακέτων και παροχών στον τομέα του αγροτουρισμού.

Το Ευρωπαϊκό Έργο BRANDTOUR γενικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της Διαπεριφερειακής συνεργασίας στην Ευρώπη, για: την ενίσχυση των τοπικών ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την εποχικότητα και τις προκλήσεις της τοπικής αγοράς την ανάδειξη και προβολή λιγότερο γνωστών προορισμών, την αξιοποίηση στα τοπικά αξιοθέατα μέσω καλύτερου marketing, branding και επικοινωνίας, την ανάπτυξη θεματικών και βιωματικών μορφών τουρισμού κ.α.

Στην Διαπεριφερειακή Συνάντηση του BRANDTOUR στην Λετονία συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης: η Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του BRANDTOUR στην Κρήτη, και η Ρ. Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμ Εμπορίου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου μέλος της Ομάδας Εργασίας του έργου. Το BRANDTOUR αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Interreg Europe, συντονίζεται από την Περιφέρεια της Τοσκάνης (Ιταλία) , ενώ συμμετέχουν ακόμα: Το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας, το Οικονομικό Συμβούλιο της Ανατ Φλάνδρας (Βέλγιο), το Συμβούλιο Τουρισμού Ν Λίνμπουργκ (Ολλανδία), το Γραφείο Τουρισμού των Βαλεαρίδων (Ισπανία), το Γραφείο Τουρισμού της Τοσκάνης (Ιταλία), και η Περιφέρεια Κρήτης.