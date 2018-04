H Ρόδος επενδύσει στην κυκλική οικονομία και στο βιώσιμο τουρισμό

Ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος συνοδευόμενος από τον ειδικό σύμβουλο σε θέματα περιβάλλοντος Δρ. Χρήστο Γαμβρούδη συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Απριλίου με θέμα «Κυκλική οικονομία και βιώσιμος τουρισμός στα νησιά».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες και συνδιοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Blueislands (INTERREG Mediterranean 2014-2020) στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου ως εταίρος και την Διακομματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θάλασσα, Ποτάμια, Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές «SEARICA». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, τον Βιώσιμο Τουρισμό καθώς και συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για τα μικροπλαστικά στη Θάλασσα, την Βιο-οικονομία, την Διαχείριση Αποβλήτων και τέλος καλές πρακτικές και δράσεις σε τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή από τον Δήμαρχο της από κοινού συμφωνίας “Charter of Commitments for Sustainable Material Resource Management and Circular Economy” μεταξύ της Διακομματικής Επιτροπής SEARICA και Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών-Εταίρων των προγραμμάτων BLUEISLANDS και URBANWASTE σε βασικές αρχές βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και κυκλικής οικονομίας στα νησιά. Η συμφωνία αποτυπώνει το κοινό όραμα και την δέσμευση των εταίρων για την πρόληψη & μείωση των αποβλήτων, την βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και τουριστών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και με αφορμή την διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Μικροπλαστικά στη Θάλασσα παρουσιάστηκε η έκθεση «Open Science Lab» στην είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου όπου παρουσιάζεται με η επιβάρυνση της ρύπανσης από τα πλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος ακολούθησε προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος BLUEISLANDS, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στα Γραφεία της στις Βρυξέλλες.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου τόνισε: «Ο Δήμος Ρόδου επενδύει στην κυκλική οικονομία και στον βιώσιμο τουρισμό. H κυκλική οικονομία αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης της αειοφορίας για το σύνολο των οικονομικών κλάδων όπως και στον τουρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι πρωτοπορεί σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εκμεταλλευτούν την συγκυρία και να διασφαλίσουν ότι θα προωθήσουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα ουσιαστικής αξίας για την εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων και την προληπτική μείωση τους στην πηγή. Η υιοθέτηση συστημάτων αειφορίας στον τομέα του τουρισμού συνεπάγεται βελτιωμένη οργανωτική δομή, εξοικονόμηση πόρων αλλά και ικανοποίηση των τουριστών.»

Τέλος κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο Δήμαρχος Ρόδου είχε επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο τον οποίο ευχαρίστησε για τις ενέργειες του στην συνέχιση και εφαρμογή του προγράμματος έκδοσης βίζας για Τούρκους τουρίστες και πολίτες από τρίτες χώρες κάτι το οποίο είχε ζητήσει ο δήμαρχος σε προηγούμενη συνάντηση τους ενώ παρακολούθησε μέρος των συναντήσεων της Επιτροπής των Περιφερειών και συγκεκριμένα μέρος των εργασιών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας (ENVE) και την Επιτροπής για την Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις (SIVEX) με κύρια θέματα συζήτησης την Οδηγία πλαίσιο για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, την Ευρωπαϊκή στρατηγική για κυκλική οικονομία καθώς και την Ευρωπαϊκή Διαδημοτική Διπλωματία.