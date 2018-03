Δήμος Δελφών: Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα

Ο Δήμος Δελφών αποφάσισε την ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα Δίκτυο Δελφών».

Το Δίκτυο απαρτίζουν ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Δωρίδος και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δύναται να ενταχθούν σε αυτό Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, Ακαδημαϊκοί Φορείς καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία του Δικτύου αποδίδεται ως “Network for Culture and Tourism in Fokida” και διακριτικό τίτλο “Delphi Network”. Ως έδρα του Δικτύου ορίζεται τα γραφεία του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα, η δραστηριότητα και το έργο του όμως εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Το Δίκτυο μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Διάρκεια του Δικτύου ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι πέντε ετών.

Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι κοινωφελής και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται εμπορικός. Αντικείμενο της είναι η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Φωκίδας, η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο Δήμων της στα θέματα αυτά, η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ή μη δίκτυα πόλεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με την πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και δράσεων τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

-Η διοργάνωση ποιοτικών μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, προβολής ταινιών, εικαστικών εκθέσεων και κάθε άλλης μορφής τέχνης.

-Η παραγωγή και προαγωγή πολιτισμού μέσω των δράσεων που αφορούν τους χώρους πολιτισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.

-Η λειτουργία των Μουσείων και ανάλογων χώρων (εκθέσεων, συλλογών κλπ) των δύο Δήμων.

-Η λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας. Η θεσμοθέτηση θεματικών κύκλων εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναβάθμιση της λειτουργίας του Φεστιβάλ «Φωκικά», του επετειακού κύκλου εκδηλώσεων για την επανάσταση του 1821 και του αποκριάτικου κύκλου εκδηλώσεων, του προταθέντος κύκλου εκδηλώσεων «Δελφικές Εορτές» και η επιδίωξη αξιοποίησής τους όλο το χρόνο και όχι μόνο εποχικά σε όλη την επικράτεια των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.

-Η αξιοποίηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.

-Η προώθηση μετακλήσεων Ευρωπαίων και Διεθνών καλλιτεχνών και δημιουργίας ίδιων παραγωγών.

-Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων με θέματα σχετικά με τις τέχνες και τον πολιτισμό.

-Η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των θεματικών κύκλων εκδηλώσεων εντός και εκτός συνόρων. Η αξιοποίηση των θεματικών κύκλων εκδηλώσεων ως πόλων έλξης τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως στα πλαίσια του εναλλακτικού-πολιτιστικού Τουρισμού.

-Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού με χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους ή από ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες και η συμμετοχή της Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

-Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και που ο σκοπός τους έχει σχέση με ζητήματα τέχνης και πολιτισμού.

-Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρείας).

-Η προώθηση του Εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις της Εταιρείας.

-Η υλοποίηση μέρους ή και του συνόλου των προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.

-Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την τουριστική προβολή της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Δίκτυο δύναται, μη περιοριστικά να:

-Παρέχει επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στις δραστηριότητες των Μελών.

-Δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή με ικανή στελέχωση στην έδρα του αλλά και σε όλη την χώρα για την κάλυψη των αναγκών του.

-Αναπτύσσει τη μεθοδολογία για την κατασκευή σχεδίων δράσης για την Ανάπτυξη των Μελών του και να τα υποβοηθά στην εκτέλεση των αντίστοιχων δράσεων.

-Συνεργάζεται με Δήμους, Ενώσεις Δήμων κι άλλους φορείς της Τ.Α. ή άλλους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα.

-Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, Δίκτυα Πόλεων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

-Διοργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης πολιτών και φορέων σε θέματα σχετικού επιστημονικού αντικειμένου με τους σκοπούς της.

-Διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από κρατικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς ή άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

-Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή & διάδοση πληροφοριών με όλα τα δυνατά μέσα συμπεριλαμβάνοντας τράπεζες πληροφοριών, δίκτυα καταγραφής δεδομένων κ.α.

-Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο κατάστασης των Μελών του στους άξονες παρέμβασης του Δικτύου καθώς και για τα αίτια τους. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια χρήσιμη για την επίτευξη των σκοπών του.