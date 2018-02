Επαφές Τζιτζικώστα στο Τελ Αβίβ για την τουριστική προώθηση της Κ. Μακεδονίας

Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος είχε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τελ Αβίβ Ron Huldai και συναντήσεις με άλλους φορείς, επ’ αφορμή της παρουσίασης μιας από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είχε σειρά επαφών στην ισραηλινή πρωτεύουσα, με την ευκαιρία της παρουσίασης της παράστασης του Λέοντα Α. Ναρ «Δε σε ξέχασα ποτέ» (I have never forgotten you), που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θέατρο του Ισραήλ «Habiba».

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Huldai είχαν ξεχωριστή συνάντηση και συνεργασία. Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δυο ανδρών ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ειδικά στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού, καθώς αφενός η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη αποτελεί κύριο προορισμό των Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα, αφετέρου δρομολογήθηκε η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην πόλη, που θα αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για τους απανταχού Εβραίους.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «είχαμε την ευκαιρία πέρα από τον τουρισμό και τον πολιτισμό να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο του Τελ Αβίβ τις προοπτικές συνεργασίας που ανοίγονται μπροστά μας και σε μια σειρά άλλων τομέων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων προϊόντων, αλλά και η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, των εξαγωγών και των προϊόντων του αγροδιατροφικού κλάδου. Η αγορά του Ισραήλ είναι μια από τις αγορές στόχους για τα προϊόντα ποιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τον κ. Huldai συζητήσαμε πώς επί της ουσίας μπορούμε να ενισχύσουμε με κοινές μας δράσεις τους δεσμούς ανάμεσα στην Κεντρική Μακεδονία και το Τελ Αβίβ. Τόνισα στις επαφές μου με φορείς του Ισραήλ την ανάγκη ενδυνάμωσης αμοιβαίων συνεργιών σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την προσέλκυση επενδύσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το όπλο μας για να βγούμε από την κρίση είναι η ανάπτυξη της καινοτομίας και η ενίσχυση των επενδύσεων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι εξαγωγές και η επιχειρηματικότητα».

Ο κ. Τζιτζικώστας το ίδιο βράδυ παρακολούθησε τη συγκλονιστική παράσταση «Δε σε ξέχασα ποτέ», που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ, αλλά και με την πολύτιμη συμβολή της Ελληνικής Πρεσβείας και του ΕΟΤ στο Ισραήλ, στο κατάμεστο Εθνικό Θέατρο του Ισραήλ και σε έντονο κλίμα συγκίνησης και νοσταλγίας.

Στην ομιλία του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη τους συντελεστές της και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι, «η συγκίνηση που προκαλεί η συγκλονιστική αυτή παράσταση στους θεατές είναι εύλογη, ειδικά εδώ στο Ισραήλ. Εμείς στη Θεσσαλονίκη βιώσαμε ιστορικά τον αφανισμό μιας από τις πιο δυναμικές κοινότητες της πόλης. Στο Ολοκαύτωμα, οι Ναζί εξολόθρευσαν το 90% των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, 50.000 ανθρώπων. Γι’ αυτό λέμε ότι η ιστορία των Εβραίων είναι και ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στόχος της πρωτοβουλίας μας ήταν να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς ανάμεσα στις δυο χώρες και να δημιουργήσουμε έναν δίαυλο πολιτισμού, με την ανταλλαγή εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Έναν δίαυλο που θα ενισχύσει την ήδη στενή συνεργασία μας στον τουριστικό τομέα, καθώς η τουριστική αγορά του Ισραήλ είναι μια από τις σημαντικότερες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των ιστορικών δεσμών των δύο λαών, αλλά και του έντονου ενδιαφέροντος των Ισραηλινών για τον πολιτισμό. Με δράσεις όπως της παράστασης ‘Δε σε ξέχασα ποτέ’ ενισχύονται περαιτέρω οι δεσμοί ανάμεσα στις δυο περιοχές και συνεπώς και οι τουριστικές ροές. Άλλωστε, η ιστορία που μας συνδέει ‘δεν θα ξεχαστεί ποτέ’».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην επίσκεψή του στο Ισραήλ η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Βούλα Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ Κωνσταντίνος Μπίκας και ο Δήμαρχος Τελ Αβίβ Ron Huldai, ενώ φανερά συγκινημένος ο κ. Ναρ ευχαρίστησε όλους όσοι συντέλεσαν στη μεταφορά της παράστασης. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, ενώ ιδιαίτερα συναισθήματα φόρτισης προκάλεσε το τραγούδι Adio Kerida.

Το έργο του Λέοντα Α. Ναρ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα, αφορά σε μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη ζωή μιας διάσημης τραγουδίστριας που ερμηνεύει επί σκηνής δέκα σεφαραδίτικα και ρεμπέτικα τραγούδια. Ένα έργο που θυμίζει το ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα, τιμάει την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και υπενθυμίζει πως στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποτε ζούσαν αδερφωμένοι Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Οθωμανοί.