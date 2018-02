Ηράκλειο: Περιβαλλοντικό Πάρκο με μονάδα επεξεργασίας ζωοτροφών από ξενοδοχεία

Ο Δήμος Ηρακλείου ενέκρινε την πρόταση για την αξιοποίηση χώρου δημοτικής ιδιοκτησίας, με τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου κυκλικής οικονομίας.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί τη νέα πολιτική της Ε.Ε. μέσω της οποίας τα απόβλητα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και προωθείται η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, η επισκευή, η ανακύκλωση και η ανάκτηση υφιστάμενων υλικών, προϊόντων και ενέργειας αλλά και προωθείται η εξοικονόμηση και παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επί του παρόντος, στην έκταση των 271 στρεμμάτων η οποία βρίσκεται στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, λειτουργούν δραστηριότητες χονδρεμπορίου, η νέα λαχαναγορά και άλλες υπηρεσίες όπως το αμαξοστάσιο, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, το κέντρο διαλογής και ανάκτησης υλικών και η μονάδα προ-επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν χώρο όπου συγκεντρώνονται εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και διαχείριση αποβλήτων, οι οποίες αναπτύχθηκαν σταδιακά χωρίς η μία να συνδέεται με την άλλη, συνεπώς δεν προσελκύουν τους πολίτες του Ηρακλείου.

Στο Πάρκο θα δημιουργηθεί πιλοτική μονάδα μετατροπής προδιαλεγμένου οργανικού σε προϊόν για χρήση ως ζωοτροφή. Πρόκειται για την ηλιακή ξήρανση και την μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος, κυρίως από ξενοδοχειακές μονάδες, σε ένα υπό εξέταση προϊόν για χρήση ως ζωοτροφή. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed»

Το Πάρκο θα είναι επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός της Κρήτης. Στόχος του είναι μεταξύ άλλων να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την καινοτομία αλλά και την αναψυχή, αναβαθμίζοντας παράλληλα την περιοχή.

Οι χώροι πρασίνου οι οποίοι θα αποτελούνται από νέα φυτά και δέντρα όπως δάφνες, πικροδάφνες, φωτίνιες αγγελικές, φοίνικες, κουμαριές, ελιές πεύκα, μουριές, ευκάλυπτους και αρωματικά φυτά, εξυπηρετούν τις υπαίθριες δραστηριότητες των επισκεπτών και την ήπια ψυχαγωγία.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Πάρκου εντάσσονται έργα όπως η δημιουργία μεγάλων διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου μήκους 2,5 χιλιομέτρων, παιδική χαρά με εκπαιδευτικά παιχνίδια για το περιβάλλον, τρένο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κέντρο εκπαίδευσης.

Τέλος, προτείνεται η εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης με τη διάθεση Πράσινης Κάρτας Δημότη , ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και σε δημοτικές υπηρεσίες.