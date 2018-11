Πρόγραμμα τουριστικής προβολής από ΕΟΤ σε ΗΠΑ και Καναδά

Ο ΕΟΤ ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Γραφείου του Οργανισμού στις ΗΠΑ και στον Καναδά, σε διεθνή μέσα, συνολικού ύψους 184.269,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

-METROSOURCE – LGBT:

Μίσθωση χώρου-χρόνου στο τεύχος Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου του περιοδικού για μια ολοσέλιδη έγχρωμη διαφημιστική καταχώρηση με δωρεάν ένα άρθρο για την Ελλάδα στην ιστοσελίδα Metrosource.com που θα προωθηθεί επίσης μέσω Facebook και Twitter, καθώς και την έμφάνιση μηνύματος που θα περιληφθεί σε ένα Metro Espresso e-newsletter κατά τη διάρκεια του προγράμματος διαφήμισης.

- HOW TO SPEND IT (FINANCIAL TIMES)

Μίσθωση χώρου-χρόνου σε 3 τεύχη Νοεμβρίου του περιοδικού για έγχρωμες δισέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις.

- ELITE TRAVELER MAGAZINE

Μίσθωση χώρου-χρόνου στο τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του περιοδικού για μία έγχρωμη δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση.

- TΗΕ KΝΟΤ

Μία έγχρωμη ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο έντυπο περιοδικό The Knot, που κυκλοφορεί στο Texas, τεύχος Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου.

- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

Μίσθωση χώρου-χρόνου για τρεις ολοσέλιδες έγχρωμες διαφημιστικές καταχωρήσεις οπισθόφυλλου στην εβδομαδιαία δίγλωσση ομογενειακή εφημερίδα και ένας μήνας δωρεάν διαφήμιση στις ιστοσελίδες της εφημερίδας (αγγλική και ελληνική) συνοδευόμενη από σχετικές πληροφορίες για τον τουρισμό και συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού.

- GLOBAL TRAVELER

Μίσθωση χώρου-χρόνου για μία ολοσέλιδη έγχρωμη διαφημιστική καταχώρηση στην έντυπη έκδοση του περιοδικού,στο τεύχος Νοεμβρίου.

-GREEK NEWS

Μίσθωση χώρου-χρόνου για μία δισέλιδη έγχρωμη διαφημιστική καταχώρηση και οχτώ ολοσέλιδες έγχρωμες διαφημιστικές καταχωρήσεις στην εβδομαδιαία ομογενειακή εφημερίδα Greek News μέχρι και το Δεκέμβριο.

-HELLENIC NEWS OF AMERICA

Μίσθωση χώρου-χρόνου για δύο δισέλιδες έγχρωμες διαφημιστικές καταχωρήσεις στα φύλλα της μηνιαίας ομογενειακής εφημερίδας τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο καθώς και συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού στο εορταστικό φύλλο Δεκεμβρίου.

Παρεμφερείς διαφημιστικές ενέργειες θα λάβουν χώρα και στα μέσα Passport Magazine - LGTB ,UPTOWN Magazine και BLOOMBERG.