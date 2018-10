Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ διεθνή συνέδρια με τουριστικό ενδιαφέρον

Σημαντικά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και έχουν υψηλή υπεραξία για τον τουριστικό κλάδο, καθώς εντάσσονται στην στρατηγική προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για τη διετία 2017-2018, που έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Τουρισμού και την υπουργό κα Έλενα Κουντουρά, έθεσε υπό την αιγίδα του ο ΕΟΤ. Πρόκειται για το Διεθνές Συνέδριο «Ecocity Forum 2018», το 9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη, το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας-Οινολογίας, το «ICOMIA World Marinas Conference» και το Διεθνές Συνέδριο GeNeDis 2018.

Το Διεθνές Συνέδριο «Ecocity Forum 2018» θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τη σύμπραξη πέντε διεθνών δικτύων περιβαλλοντικών οργανώσεων, του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), του McArthur Foundation και των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αφιερωμένο στην Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις. Μεταξύ άλλων, στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός εξέχοντος γεγονός με υψηλό οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο, εν όψει και της επικείμενης διοργάνωσης του Ecocity Summit 2021, που διεκδικεί η Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη.

Tο 9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη – ICCEDA 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ακρόπολης στις 5 και 6 Οκτωβρίου, με συνδιοργανωτές το Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας και το Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών και την υποστήριξη του Asia Europe Foaundation. Το συνέδριο, στο οποίο θα λάβουν μέρος ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εκπρόσωποι φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από δώδεκα χώρες της Μεσογείου, καθώς επίσης από χώρες με ειδικό ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή, θα έχει ως κύριους θεματικούς άξονες την Πολιτιστική Κληρονομιά, την Πολιτιστική Οικονομία και Κοινωνική Παρέμβαση, την Πολιτιστική Ένταξη, τις Πολιτιστικές Ανταλλαγές, την Μετανάστευση, την Καινοτομία κ.ά

Το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας-Οινολογίας (Conseil Europeen des Confreries Oenogastronomiques – CEUCO) διοργανώνεται κατά το διάστημα 19-21 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», με υποστηρικτή πρόεδρο του CEUCO κο Κάρλος Μαρτίν. Πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου Συνέδριο-Έκθεση, που προσφέρει την ευκαιρία περαιτέρω ανάδειξης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, της ελληνικής γαστρονομίας και της μεσογειακής διατροφής, καθώς σε αυτό θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 500 αρχιμάγειρες και εμπειρογνώμονες οίνου και γαστρονομίας, ενώ πάνω από 200 φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, συνεταιρισμοί κ.ά.) θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους.

Το «ICOMIA World Marinas Conference», που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού «Κέντρο Σταύρος Νιάρχος» από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου, διοργανώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ναυτιλιακών Ενώσεων (ICOMIA) και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός αφού θα αποτελέσει πόλο έλξης για επαγγελματίες, ειδικούς και επενδυτές από κάθε γωνιά του κόσμου, που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες, διαχείριση, κατασκευές και προμήθεια εξοπλισμούς σε μαρίνες, λιμένες και γενικότερα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Τέλος, από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου διοργανώνεται στο Τορόντο του Καναδά με την πρωτοβουλία και την ευθύνη του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου το Διεθνές Συνέδριο GeNeDis 2018 με θέμα: «Health Aging and Mental Wellness in the new digital era». Το συνέδριο, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της Ελλάδας, στοχεύει τόσο στην προβολή της χώρας ως ιδανικού προορισμού για επιστημονικό και ιατρικό τουρισμό όσο και στην προώθησή της σε ένα στοχευμένο κοινό με υψηλό μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο.