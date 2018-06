ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έλαβε αποφάσεις για την συμμετοχή του σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά, ενέκρινε την διάθεση ποσού 5.000 ευρώ με ΦΠΑ, ως οικονομική συμμετοχή του στην δράση που αφορά στο «5ο Πανόραμα, Χρυσές Νύχτες», που διοργανώνει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου στην Αθήνα.

Επίσης, ενέκρινε την διάθεση ποσού 10.000 ευρώ με ΦΠΑ, ως οικονομική συμμετοχή του για την κάλυψη μέρους εξόδων που θα προκύψουν από την διεξαγωγή του συνεδρίου με θέμα «22th Economist Roundtable with the Government of Greece : a compass for Europe, a fair wind for Greece» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, στο Λαγονήσι.

Επιπροσθέτως, ενέκρινε ποσό 1.500 ευρώ που αφορά σε οικονομική συμμετοχή του Γραφείου του στη Ρουμανία σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Ελλάδα και την ελληνική γαστρονομία που διοργανώνει το ηλεκτρονικό περιοδικό «femei de 10» με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας και του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου, στις 14 Ιουνίου. Η εν λόγω εκδήλωση αφορά σε μια ελληνική βραδιά στο εστιατόριο «Casa Doina» ένα από τα πλέον φημισμένα εστιατόρια με ποιοτική ελληνική κουζίνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μαγειρική επίδειξη με ελληνικά προϊόντα και συνταγές, παρουσίαση προϊόντων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, επίδειξη μόδας από μεγάλη αλυσίδα ρούχων, μουσική κ.λ.π. Οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης είναι κυρίως γυναίκες, τηλεοπτικές σταρ, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και γνωστοί επιτυχημένοι επαγγελματίες (περίπου 150 άτομα) της Ρουμανίας.

Τέλος, εγκρίθηκε η μετακίνηση της επιτόπιας υπαλλήλου του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ιταλίας, κας De Simone Diana από τις 17 έως τις 18 Ιουνίου στην περιοχή Rubiera Reggio Emilia της Ιταλίας. Η κα. De Simone θα μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση γαστρονομικού ενδιαφέροντος του τουριστικού πρακτορείου SACCANI VIAGGI με προσκεκλημένους κατοίκους της περιοχής. Η συμμετοχή του Γραφείου στην εν λόγω εκδήλωση είναι δωρεάν.