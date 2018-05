EOT: Aποφάσεις για δράσεις τουριστικής προώθησης σε Ντίσελντορφ και Λήμνο

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έλαβε αποφάσεις για δράσεις τουριστικής προώθησης σε Ντίσελντορφ και Λήμνο.

Αναλυτικά, ο ΕΟΤ ενέκρινε ποσό 5.950 ευρώ με ΦΠΑ, για την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου του στη Γερμανία στην διοργάνωση του 2ου Ελληνικού Φεστιβάλ Ντίσελντορφ (10 - 13/5/2018), που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της παλιάς πόλης του Ντίσελντορφ με την συμμετοχή 30 και πλέον περιπτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων και Περιφερειών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις των Περιφερειών καθώς και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (http://www.griechenlandfestival.de/content/programm).

Επίσης, ο ΕΟΤ ενέκρινε τη διάθεσης ποσού 5.000 ευρώ με ΦΠΑ, ως οικονομική συμμετοχή του στην δράση που αφορά στο Συνέδριο “Lemnos Island, Armistice of Mudros and the End of WW1 : History and Legacies” που θα πραγματοποιηθεί στη Λήμνο από 25 έως 30 Μαϊου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου, από το Σύλλογος Φίλοι των ΑΝΖΑΚ στη Λήμνο.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ πρόκειται για ένα παγκόσμιο συνέδριο εξαιρετικής αποδοχής από ιστορικούς, ακαδημαϊκούς επιχειρηματίες που έχει ως στόχο τη προβολή της χώρας μας και την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κατά τον ΕΟΤ θα προσφέρει μια εξαιρετικής σημασίας δυνατότητα στη Περιφέρεια Β.Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λήμνο, αφ’ ενός να δείξει στο παγκόσμιο κοινό την εικόνα αναβάθμισης που επιχειρείται μετά τη δύσκολη εποχή του προσφυγικού προβλήματος που συνεχίζει να αντιμετωπίζει και αφ’ ετέρου να την αναδείξει ως προορισμό που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και υποδομές σε συνδυασμό με τα αξιοθέατα και το φυσικό κάλλος του νησιού.