ΕΟΤ: Hμερίδα «Jazz Democracy» στη Νέα Υόρκη

Με την αιγίδα του ΕΟΤ και επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Jazz, θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου στην αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών Trusteeship Chamber Hall της Νέας Υόρκης, η ημερίδα «Jazz Democracy».

Η παρουσίαση της ημερίδας θα γίνει από τον κ. Δημήτρη Βασιλάκη, διεθνούς φήμης βραβευμένο σαξοφωνίστα τραγουδιστή, συνθέτη και διδάσκοντα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει τη σύνδεση της τζαζ μουσικής, η οποία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές σύγχρονες μορφές τέχνης, γλώσσας και επικοινωνίας, με τις μεγάλες δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της UNESCO και του Smithsonian Institute αλλά και από άλλους φορείς και οργανισμούς όπως η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η International Association of Schools of Jazz IASJ, η International Association of Jazz Educators IAJE, η Jazz Journalist Association JJA, το Isadora Duncan International Institute IDII, το Georgia Institute Of Technology, το Cincinnati University.