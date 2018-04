Προβολή ταινίας «A Μusical Journey to Greece» στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS

Με την αιγίδα του ΕΟΤ θα πραγματοποιηθούν τα κονσέρτα κλασικής μουσικής από το Chamber Music Society of Lincoln Center (CMS) της Νέας Υόρκης από τις 12 έως τις 15 Απριλίου σε επιλεγμένους χώρους και μνημεία πολιτισμού στη Θεσσαλία. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλίας ως πολιτιστικού προορισμού.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κονσέρτων στη Μονή Βαρλάαμ στα Μετέωρα στις 12/04, στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας στις 14/04 και στο αρχαιολογικό μουσείο Βόλου στις 15/04. Τα κονσέρτα και οι χώροι θα γίνουν ταινία 90 λεπτών με τίτλο «A Musical Journey to Greece – Discovery & Culture in the Classical Lands» από το κινηματογραφικό τμήμα του Live from Lincoln Center, η οποία θα προβληθεί από το δημοφιλές αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS (Public Broadcasting System).

Το βιντεοσκοπημένο με τη σύμπραξη της ΕΡΤ υλικό, θα προβάλει τη χώρα μας διεθνώς με όχημα τη κλασική μουσική και τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων μουσικών του CMS. Ταυτόχρονα στο κοινό θα βρίσκονται 45 Αμερικανοί υποστηρικές και ευεργέτες του μουσικού συνόλου, διαμορφωτές της κοινής γνώμη και εν δυνάμει πρεσβευτές της χώρας μας στο χώρο του πολιτιστικού τουρισμού.

Το Chamber Music Society of Lincoln Center θα πραγματοποιήσει επίσης κονσέρτα στην Αττική και συγκεκριμένα στην Μονή του Δαφνίου στο Χαϊδάρι στις 11/04 και το Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».