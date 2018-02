EOT: Σε ποιους t.o's θα «μοιράσει» 3,4 εκατ. ευρώ (Λίστα με ποσά, πάνω από 100 ονόματα)

Με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εγκρίθηκε το πρόγραμμα συνδιαφήμισης με Tour Operators των Γραφείων του Οργανισμού στην Ευρώπη τη Ρωσία και το Ισραήλ ύψους 3,4 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις ανά αγορά – στόχο, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από πρωτοβουλία και σχετική πρόσκληση εκάστου αντισυμβαλλομένου Τ. Ο. και οι οποίες κρίθηκαν συμφέρουσες για τον ΕΟΤ και το ελληνικό δημόσιο.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ανά Tour Operator όπως εγκρίθηκε:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕ TOUR OPERATORS

ΑΥΣΤΡΙΑ

SPRINGEN REISEN 18.000,00 €

REWE 15.000,00 €

IDEAL TOURS 15.000,00 €

FTI ΑΥΣΤΡΙΑΣ 5.000,00 €

ΕΛΒΕΤΙΑ

HOTELPLAN 18.000,00 €

KUONI REISEN 10.000,00 €

FTI ΕΛΒΕΤΙΑΣ 8.000,00 €

BAUMELER REISEN 4.000,00 €

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

IBUSZ 15.000,00 €

ΓΑΛΛΙΑ

HELIADES 50.000,00 €

THALASSO - Ο VOYAGES 50.000,00 €

KARAVEL 40.000,00 €

VOYAGE PRIVE 35.000,00 €

FTI 15.000,00 €

AIR FRANCE 30.000,00 €

TRANSAVIA 30.000,00 €

KUONI 10.000,00 €

ΙΣΠΑΝΙΑ

RUMBO 30.000,00 €

LOGITRAVEL 30.000,00 €

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

DER TOURISTIK KOLN 99.960,00 €

FTI 99.960,00 €

ALLTOURS 119.000,00 €

SCHAUINSLAND REISEN 110.016,00 €

STUDIOSUS 24.990,00 €

VTOURS 7.866,00 €

FERIEN TOURISTIK 9.044,00 €

GEBECO 7.021,00 €

ATTIKA REISEN 26.775,00 €

ΙΣΡΑΗΛ

DEISENHAUS-BTC Ltd 24.014,00 €

FLYING CARPET Ltd 26.742,00 €

ΙΤΑΛΙΑ

EDEN VIAGGI 35.000,00 €

ALPITOUR WORLD

(GRUPPO ALPITOUR) 35.000,00 €

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

JET 2 367.000,00 €

ΒΑ-BA HOLIDAYS 68.500,00 €

SUNVIL HOLIDAYS

(+GIC Villa Collection) 45.500,00 €

OLYMPIC HOLIDAYS 45.500,00 €

IONIAN & AEGEAN ISLAND

HOLIDAYS 44.500,00 €

CYPLON 23.000,00 €

PLANET HOLIDAYS-WEDDINGS 17.100,00 €

LOVE HOLIDAYS 17.100,00 €

ON THE BEACH 17.100,00 €

BARRHEAD 11.500,00 €

RWH-RAMBLERS 11.500,00 €

KUONI 11.500,00 €

CV VILLAS 11.500,00 €

SAILING HOLIDAYS 11.500,00 €

CASSIDY TRAVEL 9.000,00 €

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

PARALELA 45 18.685,00 €

COCTAIL HOLIDAYS 5.653,00 €

EUROPA TRAVEL 4.120,00 €

ΣΕΡΒΙΑ

MEDITERANEO HOLIDAYS DOO 10.000,00 €

KONTIKI TRAVEL & SERVICE DOO 8.000,00 €

BIG BLUE GROUP DOO 6.000,00 €

MOUZENIDIS TRAVEL DOO 8.000,00 €

FLY FLY TRAVEL DOO 6.000,00 €

FILIP TRAVEL DOO 8.000,00 €

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ & ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

APOLLO 145.000,00 €

AIRTOURS 20.000,00 €

AURINKO 20.000,00 €

PRIMERA HOLIDAYS 15.000,00 €

SELECT COLLECTION 15.000,00 €

BRAVO TOURS 19.000,00 €

TRAWELL 10.000,00 €

TEMA RESOR 8.000,00 €

HIDEAWAYS 8.000,00 €

TEZ TOUR 30.000,00 €

MOUZENIDIS TRAVEL 20.000,00 €

GO TRAVEL 5.000,00 €

ELISA WAS HERE 5.000,00 €

DETUR 8.000,00 €

OΛΛΑΝΔΙΑ

SUNWEB 50.000,00 €

ELIZA WAS HERE 12.000,00 €

KRAS 9.000,00 €

SILVERJET 8.000,00 €

ROSS HOLIDAYS 2.000,00 €

SOLFLY 3.000,00 €

SUNAIR 3.000,00 €

PRINOS REISEN 3.000,00 €

ΒΕΛΓΙΟ

ESSENTIAL GREECE 2.000,00 €

GREECE AS YOU PLEASE 1.000,00 €

CARACTERE 2.000,00 €

DAVIDSFONDS 2.000,00 €

TRANSEUROPE/GO CHIC 2.000,00 €

ANDERS REIZEN 1.000,00 €

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

LUXAIR 8.000,00 €

ULT 2.000,00 €

ΠΟΛΩΝΙΑ

ITAKA 70.000,00 €

GRECOS HOLIDAYS 40.000,00 €

RAINBOW TOURS 40.000,00 €

MOUZENIDIS TOURS 10.000,00 €

ΤΣΕΧΙΑ

FIRO TOUR 15.000,00 €

CEDOK 15.000,00 €

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

FIRO TOUR 15.000,00 €

ΡΩΣΙΑ

MOUZENIDIS GROUP-ELLINAIR 236.000,00 €

CORAL TRAVEL 100.000,00 €

ANEX TOUR 80.000,00 €

PEGAS 120.000,00 €

PANTEON 5.900,00 €

TEZ TOUR 120.000,00 €

BIBLIO GLOBUS 141.600,00 €

AMPOTIS TOURS SERVICE 23.600,00 €

NATALIE TOURS 11.800,00 €

SODIS 5.900,00 €

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

JOIN UP 10.000,00 €

MOUZENIDIS GROUP-ELLINAIR 20.000,00 €

TEZ TOUR 20.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 3.427.446,00 €