Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί φορείς κατά των εμποδίων στις πτήσεις από απεργίες

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, ταξιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισαν πρωτοφανή απεργιακή κινητοποίηση των Ε.Ε.Κ. συνολικής διάρκειας 29 ημερών – 22 από αυτές στη Γαλλία με αποτέλεσμα εκατομμύρια επιβάτες να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Σήμερα, το Network for the European Private Sector in Tourism, NET, η ένωση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τουριστικών Συνδέσμων, ανακοίνωσε την συμμετοχή του στις προσπάθειες της Α4Ε (Airlines for Europe) για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες των απεργιών στους ταξιδιώτες και τουρίστες σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Pawel Niewiadomski, Πρόεδρος της ECTAA (Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων), καθώς και ένα μέλος του ΝΕΤ, είπαν: «Ανησυχούμε για τον αυξανόμενο αριθμό των απεργιών Ε.Ε.Κ. που προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στους πελάτες μας. Στα μέσα της υψηλής τουριστικής περιόδου, οι απεργίες των Ε.Ε.Κ. προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις εκατομμυρίων ταξιδιωτών, μεταξύ των οποίων οικογένειες με μικρά παιδιά».

Η κα Susanne Kraus-Winkler, Πρόεδρος του HOTREC, η φωνή της βιομηχανίας φιλοξενίας στην Ευρώπη και μέλος του ΝΕΤ, πρόσθεσε: «Η αναστάτωση των ταξιδιών από τις απεργίες των Ε.Ε.Κ. προκαλεί χιονοστιβάδα επιπτώσεων σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στην τουριστική αλυσίδα. Μια καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης σημαίνει μια χαμένη διανυκτέρευση, μια χαμένη ανταπόκριση κρουαζιερόπλοιου, απουσία από επισκέψεις μνημείων κλπ. Μας λυπεί το γεγονός ότι οι πελάτες μας τελικά πληρώνουν τις απεργίες χάνοντας τη χαρά των διακοπών τους».

Οι απεργίες των Ε.Ε.Κ. έχουν μετρήσιμο κόστος στον τουρισμό, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στο περιβάλλον:

1. Τα ταξίδια και ό,τι αυτά περιλαμβάνουν αναστατώνονται ανεπανόρθωτα.

2. Οι εκτροπές πτήσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αποκλεισμένοι εναέριοι χώροι, έχουν ως αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μεγαλύτερες σε χρόνο πτήσεις με κατανάλωση περισσότερων καυσίμων, άρα και υψηλότερες εκπομπές CO2.

3. O Τουρισμός επηρεάζεται κυρίως από τις ακυρώσεις πτήσεων σε μεγάλους ταξιδιωτικούς προορισμούς, βάζοντας σε κίνδυνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

4. Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να αποζημιώσουν επιβάτες για τις καθυστερήσεις και να προσφέρουν θέσεις σε άλλες πτήσεις, επηρεάζοντας σημαντικά τα ταξιδιωτικά προγράμματα των επιβατών και την ίδια τους τη λειτουργία. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν αυτό το κόστος από τους Ε.Ε.Κ. που το έχουν προκαλέσει.

5. Οι Tour Operator είναι αναγκασμένοι να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις και πιθανά αποζημιώσεις για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν συνάψει. Τα ποσά μπορεί να είναι αρκετά υψηλά, καθώς η επαναδρομολόγηση των επιβατών στην περίοδο αιχμής είναι πιο δύσκολη.

6. Μια πρόσφατη μελέτη* υπολογίζει ότι οι απεργίες των Ε.Ε.Κ. έχουν κοστίσει στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13,4 δις. € από το 2010.

«Το 2018 θα καταλήξει ένα από τα χειρότερα χρόνια απεργιών Ε.Ε.Κ. στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Στεκόμαστε δίπλα στο ΝΕΤ, στα μέλη του και στο σύνολο της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν άμεσα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να ανατραπεί αυτή η πορεία» δήλωσε ο κ. Thomas Reynaert, Διευθύνων Σύμβουλος της Airlines for Europe (A4E).

Οι λύσεις που προτείνονται από την Α4Ε περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανακοίνωση της πρόθεσης του κάθε υπαλλήλου που πρόκειται να απεργήσει 72 ώρες νωρίτερα, την προστασία από την υπερπλήρωση θέσεων σε πτήσεις (αν και όχι εις βάρος της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η απεργία) και τη βελτίωση της συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών για τους επιβάτες. Επιπρόσθετα, απαιτούνται επενδύσεις σε τεχνολογία, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να γίνει το γενικότερο σύστημα διαχείρισης της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας ικανό να αντιμετωπίσει την ολοένα αυξανόμενη κίνηση.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να ενώσουν και αυτοί τις δυνάμεις τους με την Α4Ε, υπογράφοντας την online διαμαρτυρία εδώ: www.keepeuropesskiesopen.com. Η διαμαρτυρία θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές στις Βρυξέλλες και τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έως το τέλος του 2018.

Το NET (Δίκτυο Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Τομέα στον Τουρισμό) είναι μία ένωση υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκών κλαδικών φορέων του τουρισμού. Τα μέλη του περιλαμβάνουν κλαδικούς φορείς που εκπροσωπούν εταιρείες κρουαζιέρας (CLIA), τουριστικά γραφεία και tour operator (ECTAA), κάμπινγκ, πάρκα διακοπών και παραθεριστικά χωριά (EFCO & HPA), ευρωπαϊκούς tour operator εισερχόμενου τουρισμού (ΕΤΟΑ), φορείς αγροτουρισμού (EUROGITES), ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες (HOTREC), πάρκα αναψυχής και αξιοθέατα (ΙΑAPA), καθώς και λεωφορεία, πούλμαν και ταξί (IRU). Σκοπός του ΝΕΤ είναι η ανάπτυξη κοινών στόχων για την τουριστική βιομηχανία και η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και άλλους συνεργάτες για την επίτευξή τους.

Η Airlines for Europe (Α4Ε), ο Σύνδεσμος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, έχει έδρα στις Βρυξέλλες και ιδρύθηκε το 2016. Σκοπός του οργανισμού και των μελών του είναι ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής αεροπορικής πολιτικής προς όφελος των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας μία διαρκώς ασφαλή και ανταγωνιστική αγορά στις αερομεταφορές. Μεταφέροντας πάνω από 635 εκατ. επιβάτες κάθε χρόνο, η Α4Ε αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% των μετακινήσεων εντός της ηπείρου, διαχειριζόμενη περισσότερα από 2.800 αεροσκάφη και παράγοντας περισσότερα από 100 δις. € σε ετήσιο τζίρο. Τα μέλη της περιλαμβάνουν τις αεροπορικές εταιρείες: Aegean, airBaltic, Air France-KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Travel Service and Volotea, με στόχο να αυξηθούν στο μέλλον.

*“Economic Impact of Air Traffic Control Strikes in Europe”, PriceWaterhouseCooper for A4E, Brussels, 2016