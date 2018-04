Ημερίδα για την προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού συνεδρίων

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau -TCB) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα - συζήτηση με θέμα “TCB Ambassadors Programme I Become an academic ambassador of Thessaloniki” την Πέμπτη, 26 Απριλίου στις 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπογραφής κοινού συμφώνου συνεργασίας, που στόχο έχει την προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμό για τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, τη δημιουργία νέας γνώσης σε συνδυασμό με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την παράλληλη ανάδειξη του ακαδημαϊκού δυναμικού της πόλης.

Η διάλεξη είναι ανοιχτή για το κοινό.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε τον σύνδεσμο: https://goo.gl/zcD8mA