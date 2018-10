FTI: Νέα ξενοδοχεία και προορισμοί για Ελλάδα το 2019

Διευρύνει το πρόγραμμα πτήσεων, ξενοδοχείων και προορισμών του ο γερμανός τουρ οπερέιτορ FTI στην Ελλάδα το 2019, καθώς ο οργανισμός ετοιμάζεται για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για τη χώρα μας τη νέα χρονιά, σε συνέχεια της διψήφιας αύξησης επισκεπτών το 2018.

Το πτητικό πρόγραμμα για Ελλάδα διευρύνεται σε κλασικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα σε μικρότερους τουριστικούς προορισμούς, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ralph Schiller.

Από τα μέσα Απριλίου, θα προσφέρονται πτήσεις από 7 γερμανικά αεροδρόμια (από το Ντίσελντορφ, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, τη Στουτγκάρδη, το Αμβούργο, τη Λειψία και το Βερολίνο) προς Κέρκυρα.

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής Ελλάδας της FTI, κ. Κυριάκος Βαρδάκος, το φυσικό πράσινο τοπίο της Κέρκυρας, η ασυνήθιστη κουζίνα της και η μεσαιωνική ιταλική αρχιτεκτονική της, την καθιστούν έναν ιδιαίτερο προορισμό που θυμίζει Ιταλία διαθέτοντας Βενετσιάνικο χαρακτήρα. Οι επισκέπτες της Κέρκυρας, ανέφερε, μπορούν να ανακαλύψουν μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.

Η επιλογή ξενοδοχείων στο νησί είναι διευρυμένη το 2019 με το all in LABRANDA Sandy Beach το οποίο υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες του FTI το 2018 και το all in Kairà Sandy Villas αποκλειστικά για ενήλικες.

Για πρώτη φορά στους καταλόγους του FTI, το 2019 εισάγεται το νησί της Κεφαλονιάς χάρη στην ποικιλομορφία του. Στο νησί προσφέρεται μια μικρή επιλογή τετράστερων και τριστερων ξενοδοχείων με πρωταγωνιστή το Apostolata Island Resort & Spa χάρη στη μεγάλη πισίνα υπερχείλισης που διαθέτει.

Επίσης, η προσφορά του FTI διευρύνεται στην Κρήτη και στην Κω με τα ξενοδοχεία Sea Side Resort & Spa στην Αγία Πελαγία και το Ikos Aria το οποίο ανοίγει τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2019.