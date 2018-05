Thomas Cook: Η Ελλάδα είναι και πάλι μεταξύ των νικητών της σεζόν

Αύξηση κρατήσεων κατά 13% για την καλοκαιρινή σεζόν, σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, καταγράφει ο τουρ οπερέιτορ Thomas Cook, με το 59% της προαφοράς να έχει ήδη πωληθεί. Στη γερμανική αγορά η αύξηση κρατήσεων είναι 4%.

Σύμφωνα με την Stefanie Berk, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση για την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και το Μαρόκο αυξήθηκε απότομα. Η Ελλάδα είναι και πάλι μεταξύ των νικητών της σεζόν, ενώ η Ιταλία και η Αυστρία παρουσιάζουν υψηλότερες κρατήσεις από πέρυσι. Αντίθετα, οι κρατήσεις για τα ισπανικά νησιά έχουν μειωθεί αφού ο Thomas Cook αποφάσισε να μειώσει τη χωρητικότητα του καλοκαιριού λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού και της πίεσης στα περιθώρια κέρδους, αυξάνοντας την προφορά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ζήτηση για ποιοτικές διακοπές στη γερμανική αγορά

Η κυρία Stefanie Berk αναφέρει ότι φέτος υπάρχει έντονη ζήτηση στη γερμανική αγορά για ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας διακοπές, τονίζοντας ότι υπάρχει αύξηση κρατήσεων πολύ πάνω από το μέσο όρο για το premium σήμα Thomas Cook Signature και για την πολυτελή μάρκα Thomas Cook Signature Finest Selection.

Επίσης, υψηλή ανταπόκριση έχει η προσφορά του τουρ οπερέιτορ για οικογενειακές διακοπές, με το σήμα Neckermann Reisen να έχει αυξήσει έως 40% την πελατεία οικογενειών με παιδιά.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017/2018, ο όμιλος Thomas Cook πέτυχε αύξηση των πωλήσεων κατά 5% σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ. Καθοριστική συμβολή σε αυτήν την αύξηση είχαν οι πωλήσεις στην Αίγυπτο, Ελλάδα και Τυνησία, που αντιστάθμισαν τη μείωση στο Μεξικό και την Καραϊβική μετά τον τυφώνα Irma το περασμένο φθινόπωρο, καθώς και οι επιδόσεις των αεροπορικών εταιρειών του ομίλου, όπως δήλωσε ο Peter Fankhauser, Διευθύνων Σύμβουλος του Thomas Cook Group. Οι κρατήσεις για τη χειμερινή περίοδο, εξάλλου, αυξήθηκαν κατά 9%, με μεγάλη ζήτηση για τις Καναρίους Νήσους, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

"Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε στους πελάτες μας μια πολύ καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της πτήσης και των διακοπών τους και οι προσπάθειες αυτές ανταμείβονται με την καλή ανάπτυξη των εσόδων και την αύξηση των κρατήσεων", δήλωσε ο κ.Fankhauser, υπογραμμίζοντας ότι ο Thomas Cook είναι "άριστα τοποθετημένος σε όλες τις αγορές".

Ο τουρ οπερέιτορ εστιάζει στην ικανοποίηση των πελατών και προς τούτο προσφέρει λιγότερα, αλλά καλύτερα ξενοδοχεία στο πρόγραμμα διακοπών για το καλοκαίρι του 2018.

Τα δύο τρίτα των πελατών, όπως είπε ο Peter Fankhauser, θέλουν προσωποποιημένες διακοπές και γι αυτό ο όμιλος προσπαθεί να ικανοποιήσει αυτήν την τάση, προσφέροντας μεταξυ άλλων τα προγράμματα "Choose Your Room" σε 300 ξενοδοχεία για το καλοκαίρι και, πιο πρόσφατα, το "Choose Your Favorite Sunbed" με την επιλογή ξαπλώστρας σε 50 ξενοδοχεία. Ήδη υπάρχουν 13.500 κρατήσεις δωματίων στο "Choose Your Room", ενώ για όλες τις διαθέσιμες ξαπλώστρες έχει γίνει κράτηση.