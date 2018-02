Ο θαλάσσιος τουρισμός της Ανατ. Χαλκιδικής παρουσιάστηκε στο Τορίνο

Ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ανατολική Χαλκιδική βρέθηκε στο επίκεντρο των παρουσιάσεων που πραγματοποίησε ο Προαθωνικός Οργανισμός Τουρισμού σε εκπροσώπους εννέα τουριστικών γραφείων στο Τορίνο της Ιταλίας κατά το διήμερο 15 και και 16 Φεβρουαρίου. Επιπλέον στελέχη του Οργανισμού παρουσίασαν στους ιταλούς επαγγελματίες και προτάσεις για ταξίδια κινήτρων.

Η ανατολική Χαλκιδική αποτελεί έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό με 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 61 λευκές, αμμώδεις παραλίες κάτω από το Αριστοτελικό όρος και τον Άθωνα. Στους Ιταλούς tour operators αλλά και τα μικρότερα τουριστικά γραφεία γενικού και εναλλακτικού τουρισμού παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες που μπορούν να συνδυαστούν με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής: ιστιοπλοία, κρουαζιέρες, αποδράσεις σε νησίδες και σημεία με υποθαλάσια ζωή, παραδοσιακά ψαρέματα, καταδύσεις, υποθαλάσσιες ανακαλύψεις, μαθήματα ναυπηγικής τέχνης.

Οι Ιταλοί επισκέπτες φαίνεται ότι προτιμούν ολοένα και περισσότερο την περιοχή, αφού τα τελευταία χρόνια οι αφίξεις από τη γειτονική χώρα κινούνται ανοδικά σε ποσοστό της τάξης του 20% ενώ αναμένεται ότι το 2018 οι Ιταλοί τουρίστες της περιοχής θα είναι οι πολυπληθέστεροι από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό διαφαίνεται από τη μέχρι τώρα ζήτηση από πλευράς ιταλικών τουριστικών γραφείων, τα οποία το ένα μετά το άλλο τοποθετούν τη θαλασσινή Ανατολική Χαλκιδική στους καταλόγους τους. Παράλληλα, Ιταλοί μεμονωμένοι επισκέπτες αυξάνουν τις διανυκτερεύσεις τους στην περιοχή, ενώ ο οδικός τουρισμός εμφανίζει επίσης σημαντικότατη αύξηση στις προτιμήσεις.

«Το αποτέλεσμα αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Ο.Τ., Γιάννης Γερούκης. «Από το 2010 ο Οργανισμός «τρέχει» ένα εξαιρετικό πρόγραμμα δημοσιότητας, το οποίο απευθύνεται στην ιταλική τουριστική αγορά και καταγράφει / αξιοποιεί / προωθεί όλες τις θαλάσσιες δυνατότητες του τόπου. Ξεκινώντας από τηλεοπτικές προβολές σε στοχευμένα ντοκιμαντέρ της RAI, πολλές εκθεσιακές συμμετοχές, συμμετοχές σε workshops, πραγματοποίηση B2B επαγγελματικών επισκέψεων, στοχευμένες εκδηλώσεις προώθησης, συμμετοχή σε καμπάνιες tour operators, δημοσιογραφικές επισκέψεις σε ετήσια βάση, on-line διαδικτυακές καμπάνιες και πολλά ταξίδια εξοικείωσης στα οποία συμμετείχαν πάνω από 60 εκπρόσωποι ιταλικών τουριστικών γραφείων και αεροπορικών εταιριών, ο φορέας «ξεκλείδωσε» τη χρόνια απραξία και τοποθέτησε την Ανατολική Χαλκιδική στο κάδρο των must to see προορισμών της ιταλικής τουριστικής αγοράς».

Στις αρχές Ιουνίου Ιταλοί εκπρόσωποι Τύπου αναμένονται στην προαθωνική χερσόνησο, προκειμένου να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες του KOUZINA 2018 και να ανακαλύψουν τη θαλασσινή καθημερινότητα του «αθωνικού καλοκαιριού», ενώ το Σεπτέμβριο του 2018 ένα ακόμη ταξίδι εξοικείωσης, απευθυνόμενο σε Ιταλούς product managers τουριστικών γραφείων θα κλείσει τον ετήσιο προωθητικό κύκλο.