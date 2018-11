Νέα διεθνής διάκριση για την Chnaris H.M.D.C

Μια ακόμη διεθνή διάκριση απέσπασε η εταιρεία ξενοδοχειακού μάνατζμεντ Chnaris H.M.D.C. Πρόκειται για το βραβείο «Excellence in Quality Management» που απονεμήθηκε στον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της εταιρείας κ.Ζαχαρία Χνάρη από τον Οργανισμό Worldcob στην εκδήλωση «The Bizz AMEA» 2018 στο Χογκ Κονγκ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαίες επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο και η νέα αυτή βράβευση της Chnaris H.M.D.C. επισφραγίζει την φετινή χρονιά, η οποία έφερε διακρίσεις αλλά και θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Ταυτόχρονα, προβάλει την Κρήτη και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα επιχειρηματικής αριστείας, αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής, ανοίγοντας νέους δρόμους για ισχυρές επαγγελματικές συνέργειες.

Ο κ.Ζαχαρίας Α. Χνάρης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Μια ακόμα βράβευση, μια ακόμα ευκαιρία να προβάλλουμε την χώρα μας διεθνώς. Και αυτό είναι που μας γεμίζει χαρά: Το ότι καταφέρνουμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά ως πρεσβευτές της πατρίδας μας στα πέρατα του κόσμου. Το ότι κρατάμε την Ελλάδα όρθια στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους συνεργάτες μου στην Chnaris H.M.D.C., μην ξεχνάμε ότι η δουλειά μας είναι ομαδική, καθώς και σε όλες τις συνεργαζόμενες τουριστικές μονάδες, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουμε την πολυεπίπεδη επαγγελματική στρατηγική μας, με στόχο το κοινό όφελος».

Φέτος η εταιρεία έλαβε: το βραβείο Διακεκριμένης Επιχειρηματικής Αριστείας «Inspirational Company 2018» που απονεμήθηκε από την World Confederation of Business στο Μαϊάμι των Η.Π.Α., το βραβείο Αριστείας, στο Business Triumph Festival 2018 του Οργανισμού Europe Business Assembly στις Κάνες και τα δυο «Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards» («Excellence in Hotel Management & Consulting» και «CEO of the Year» για τον Ζαχαρία Α. Χνάρη) από την Seven Stars Media Corporation στην Αγία Πελαγία.