Το Domus Renier Boutique Hotel στα Χανιά καλύτερο ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης

Το «Domus Renier Boutique Hotel», που βρίσκεται στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων, βραβεύτηκε από τα Historic Hotels Wordwide® ως το καλύτερο ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης για το 2018.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, που είχε περισσότερες από 200 υποψηφιότητες, ανακοινώθηκαν σε μία λαμπρή τελετή στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών την 1η Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του διεθνούς τουρισμού, διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και ιδιοκτήτες ιστορικών ξενοδοχείων από όλον τον κόσμο.

Το κεντρικό τμήμα του Μεγάρου Ρενιέ αποτελεί σήμερα το Domus Renier Boutique Hotel το οποίο λειτούργησε, για πρώτη φορά ως ξενοδοχείο, τον Ιούνιο του 2016. Το Domus Renier Boutique Hotel είναι ένα κόσμημα της ιστορίας της ενετικής περιόδου των Χανίων, στενά δεμένο με κάποιους από τους πρωταγωνιστές της, τους Ρενιέ, έναν από τους μεγαλύτερους οίκους ευγενών της Βενετίας που έζησαν σε αυτό.

Το Μέγαρο Ρενιέ θεμελιώθηκε το 1608, όπως μαρτυρά η επιγραφή στην εντυπωσιακή αψίδα της εισόδου. Η κυριαρχία των Ενετών στην Κρήτη έληξε το 1669 με την οριστική επικράτηση των Οθωμανών, κατά την οποία το κτίριο υπέστη σημαντικές αλλαγές με κυριότερη την προσθήκη κλειστού εξώστη στον τρίτο όροφο.

Στο Domus Renier Boutique Hotel οι αρχιτέκτονες ανέδειξαν και τις δύο περιόδους του κτιρίου, την ενετική και την οθωμανική, μέσα από μία σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση. Οι εργασίες αναπαλαίωσης, το συνολικό αποτέλεσμα των οποίων συνυπογράφουν οι αρχιτέκτονες Αριστομένης και Γιώργος Βαρουδάκης και ο διακοσμητής Γιώργος Χρυσοχόου, ξεκίνησαν στο τέλος του 2013 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2016.

Το Domus Renier Boutique Hotel διαθέτει 9 δωμάτια και σουίτες, με διαφορετική αισθητική προσέγγιση, τα οποία είναι διακοσμημένα με αντικείμενα μοναδικής αξίας. Κάποια έχουν τοιχογραφίες στις οροφές τους που δημιουργήθηκαν κατά την κρητική αναγεννησιακή περίοδο του κτιρίου. Όλα είναι εξοπλισμένα με γνώμονα την άνεση, την πολυτέλεια και τη σύγχρονη τεχνολογία. Τα περισσότερα από αυτά έχουν θέα το ενετικό λιμάνι, τον αιγυπτιακό φάρο και το Γυαλί Τζαμισί.

Σκοπός της διεύθυνσης του Domus Renier Boutique Hotel είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενους μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης αισθητικής, με εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Τα Historic Hotels Worldwide®

Τα «Historic Hotels Worldwide®» είναι μία παγκόσμια κοινότητα που εκπροσωπεί πάνω από 300 ιστορικά ξενοδοχεία σε περισσότερες από 43 χώρες. Παράλληλα προωθεί τα πολιτιστικά ταξίδια σε ιστορικούς προορισμούς. Τα κριτήρια αποδοχής ενός ξενοδοχείου στην κοινότητα είναι η ηλικία του κτιρίου όπου στεγάζεται, η ιστορική σημασία της τοποθεσίας και η εγγύτητά της στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα κριτήρια του διαγωνισμού είναι η ποιότητα και η αισθητική της αναπαλαίωσης του κτιρίου, η απεικόνιση της ιστορικής διαδοχής στην σύγχρονη αρχιτεκτονική του, η συμμετοχή της ιστορίας στο “story telling”, η παρουσίαση της ζωής των ανθρώπων που το κατοίκησαν στο παρελθόν, τα αναμνηστικά, τα κειμήλια και τα έργα τέχνης που το διακοσμούν. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από αρχιτέκτονες, ιστορικούς, συντηρητές έργων τέχνης, διευθυντές και ιδιοκτήτες ιστορικών ξενοδοχείων οι οποίοι έχουν βραβευτεί στο παρελθόν.

