Ανοιχτή Ημέρα για καριέρα στο Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Το βραβευμένο και πρώτο πιστοποιημένο Boutique ξενοδοχείο στην Ελλάδα, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa ανοίγει τις πόρτες του για τέταρτη συνεχή χρονιά και διοργανώνει Ανοιχτή Ημέρα για Καριέρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου από τις 11.00 έως τις 18.00, στους χώρους του ξενοδοχείου.

Με κεντρικό μήνυμα Εργαστείτε Μαζί μας – Ονειρευτείτε Μαζί μας // Work With Us – Dream With Us, το Santo Maris Oia προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργασθούν, να μάθουν και να εξελιχθούν σε ένα περιβάλλον όπου το πάθος για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία συνδυάζεται αρμονικά με τον επαγγελματισμό και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας.

Οι υποψήφιοι θα συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, εξερευνώντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, καθώς και τις δυνατότητες να γίνουν μέρος της μεγάλης οικογένειας του Ομίλου Επιχειρήσεων Μεταξά. Σημειώνεται, ότι το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, έχει βραβευτεί με τη τιμητική διάκριση «HeRa Κοινωνική Ευαισθησία HRM 2018», στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου HR Community Conference & Awards 2018.

Παράλληλα, όσοι ενδιαφερόμενοι δεν καταφέρουν να παραστούν στην Ανοιχτή Ημέρα για Καριέρα, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία στο email hr@santomaris.gr με θέμα «WORK WITH US, SANTO MARIS OIA».

Με αφορμή την Ανοιχτή Ημέρα για Καριέρα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Μεταξά, κ. Ανδρέας Μεταξάς, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ανοίγουμε την αγκαλιά μας για να μεγαλώσουμε την οικογένεια του Ομίλου μας. Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, εμείς προσφέρουμε ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον, με ασφαλή επαγγελματική αποκατάσταση, ικανές απολαβές και ένα περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την προσωπική εξέλιξη και πρόοδο.

Πιστεύοντας ακράδαντα στη δύναμη της ομάδας, ευελπιστούμε να βρούμε τα στελέχη εκείνα που θα ενστερνιστούν το όραμα και τη φιλοσοφία μας για προσωποποιημένη και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.»

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28970 27018

Σχετικά με το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa:

Το 5* ξενοδοχείο, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, στην Οία της Σαντορίνης, άνοιξε τις πόρτες του το 2016 ως η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Επιχειρήσεων Μεταξά, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο της φιλοξενίας από το 1975. Χτισμένο σε προνομιακή θέση, προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και πανοραμική θέα στο περίφημο ηλιοβασίλεμα της Οίας. Αποτελείται από 57 σουίτες και βίλλες, ενώ διαθέτει 5 εξωτερικές πισίνες, βραβευμένο Spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και για τους λάτρεις των γεύσεων, το εστιατόριο Alios Ilios, με έμφαση στην Κρητική κουζίνα.