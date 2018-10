Ένας θρύλος του γκολφ σχεδιάζει τα δύο νέα γήπεδα στο Navarino Hills

Η Costa Navarino ανακοινώνει τη συνεργασία με τον θρύλο του τουρνουά Ryder Cup και δύο φορές νικητή σε τουρνουά Masters, José Maria Olazábal, για το σχεδιασμό των δύο νέων γηπέδων στην τοποθεσία Navarino Hills.

Τα δύο γήπεδα 18 οπών εκτείνονται σε 1.500 στρέμματα σε ένα οροπέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση. Θα προσφέρουν πανοραμική θέα λόγω της προνομιακής τοποθεσίας τους, στο signature γήπεδο The Bay Course, στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των νέων γηπέδων –που αποτελούν το 20ο έργο του Olazábal- έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε τα γήπεδα να υποδεχθούν τους λάτρεις του γκολφ εντός του 2021.

Τα γήπεδα της Costa Navarino The Dunes Course –σχεδιασμένο από τον Bernhard Langer- και The Bay Course – σχεδιασμένο από τον Robert Trent Jones Jr.- έχουν ήδη αναγνωριστεί ανάμεσα στα καλύτερα της Ευρώπης, με κορυφαία στιγμή τη βράβευση από την IAGTO (Διεθνής Ένωση Golf Tour Operators) ως το Καλύτερο Golf Resort στην Ευρώπη για το 2017.

Με τη νέα ανάπτυξη στο Navarino Hills, τα γήπεδα αυξάνονται σε 4 συνολικά, σε απόσταση μόλις 13χλμ μεταξύ τους, όλα υπό την ίδια διαχείριση, καθιστώντας την Costa Navarino έναν από τους λίγους προορισμούς γκολφ υψηλής ποιότητας ανά τον κόσμο, που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η τοποθεσία, το ιδανικό κλίμα, η πλούσια φύση και η άμεση πρόσβαση, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την Costa Navarino ως ιδανικό προορισμό για γκολφ, κάθε εποχή του χρόνου.

O κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, τόνισε πως η νέα συνεργασία με τον José Maria Olazábal, για τον οποίο η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό αυτού του έργου, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Costa Navarino ανάμεσα στους πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνους προορισμούς γκολφ. Ανέφερε σχετικά: «Η ανακοίνωση για τα νέα γήπεδα αποτελεί ορόσημο για την Costa Navarino και για την ευρύτερη περιοχή. Με μεγάλη χαρά προχωρούμε στην ανάπτυξη του Navarino Hills στην Costa Navarino, μιας περιοχής που κατείχε σημαντική θέση στο όραμα και αρχικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του προορισμού. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στο Navarino Hills έναν πραγματικά οικολογικό προορισμό. Ο José Maria Olazábal συμβολίζει το πάθος, την ακεραιότητα και την ποιότητα, αξίες με τις οποίες συνδεόμαστε, γεγονός το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην απόφασή μας να συνεργαστούμε μαζί του σε αυτό το σπουδαίο έργο».

Ο κ. José Maria Olazábal ανέφερε σχετικά: «Είναι σπουδαίο το έργο που έχει επιτελέσει η ΤΕΜΕΣ με την Costa Navarino, και μας κάνει πολύ περήφανους το ότι έχουμε την ευκαιρία να αποτελέσουμε μέρος της κληρονομιάς αυτού του προορισμού. Η τοποθεσία στο Navarino Hills είναι μαγευτική και αποτελεί όνειρο για κάθε σχεδιαστή γκολφ. Η θέα είναι πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερα στο βορειότερο άκρο όπου το βλέμμα ταξιδεύει στον εκπληκτικό κόλπο του Ναβαρίνου, γνωστό για την ιστορική ναυμαχία που έλαβε χώρα εκεί. Όλη η τοποθεσία θα κερδίσει γρήγορα τις καρδιές των παικτών με θέα που φτάνει μέχρι τους μακρινούς λόφους. Θεωρούμε ότι είναι προνόμιό μας, να μπορούμε να σχεδιάσουμε όχι ένα αλλά δύο γήπεδα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδείξουμε την ομορφιά του τοπίου, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία για τους γκολφέρ, ώστε να θέλουν να επισκεφθούν ξανά αυτό το μέρος».

Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences, μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, ενώ οι υποδομές στην Costa Navarino αναμένεται να διευρυνθούν με την προσθήκη νέων ξενοδοχείων, κατοικιών και νέων αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.