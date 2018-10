Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, ιδιοκτησίας της οικογένειας Βυθούλκα υλοποίησε το 2017 μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο, με όραμα να παρέχει υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, στο Ιόνιο και τον αγαπημένο τόπο καταγωγής, το Φιόρε του Λεβάντε.

Το ξενοδοχείο θα συναγωνιστεί κολοσσούς της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας όπως τα Hilton, Four Seasons και Βulgari σε Αμερική, Αφρική και Ασία και φιλοδοξεί να θέσει το ελληνικό ξενοδοχειακό προϊόν στο υψηλότερο βάθρο, υποψήφιο ως το Leading New Resort του κόσμου στα World Travel Awards, μέσω της αδιάβλητης και ανοιχτής στο κοινό ψηφοφορίας οn line.