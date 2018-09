12 ξενοδοχεία στην καμπάνια "Gay September in Greece"

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στη καμπάνια "Gay September in Greece" του Travel by Interest. Για ακόμη μια χρονιά, οι Editors του Travel by Interest παρουσίασαν τους καλύτερους ελληνικούς προορισμούς και ανέδειξαν τα καλύτερα ξενοδοχεία για το Σεπτέμβριο στους Gay ταξιδιώτες.

Με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους δυναμικότερους προορισμούς για Gay ταξιδιώτες, το Travel by Interest την έφερε στο επίκεντρο της Gay September καμπάνιας, με σκοπό να βοηθήσει την ενίσχυση των κρατήσεων του Σεπτεμβρίου από το Gay κοινό, και γενικότερα την επέκταση της σεζόν των ελληνικών προορισμών και τα last minute bookings.

Στα πλαίσια των διεθνών ενεργειών marketing που πραγματοποιεί, το Travel by Interest συνεργάστηκε και φέτος με το μεγαλύτερο Gay Portal του Ηνωμένου Βασιλείου, για τη στόχευση νέου Gay κοινού. Σε συνεργασία με τους editors του Gay Star News, οι Hotel Experts του Travel by Interest παρουσίασαν 12 ελληνικά ξενοδοχεία, τόσο σε ήδη δημοφιλείς για το Gay κοινό προορισμούς, όσο και σε εναλλακτικούς προορισμούς, δίνοντας κίνητρα για εξερεύνησή τους!

Από την καμπάνια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα Collection Articles που δημοσιεύθηκαν στο blog του Travel by Interest, με ακόμη περισσότερες προτάσεις και επιλογές για Gay ταξιδιώτες για διακοπές τον Σεπτέμβριο. Η τόνωση των last minute bookings γίνεται ακόμη πιο εύκολη, αφού το καινοτόμο εργαλείο του Travel by Interest δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες των άρθρων να κάνουν απευθείας κράτηση στο ξενοδοχείο μέσα από τη σελίδα του κάθε άρθρου, και μάλιστα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, αφού δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες!

Οι Editors του Travel by Interest επέλεξαν να προωθήσουν όχι μόνο μεγάλα ξενοδοχειακά brands σε δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και boutique hotels και low budget προτάσεις ακόμη και σε εναλλακτικούς προορισμούς, δείχνοντας τη μεγάλη ποικιλία επιλογών που προσφέρει η Ελλάδα όσον αφορά τα ξενοδοχεία της. Τα ξενοδοχεία που επιλέχθηκαν και προωθήθηκαν στα πλαίσια της Gay September in Greece καμπάνιας, είναι:

Domes Noruz Chania, Autograph Collection, Κρήτη

Elysium Boutique Hotel, Κρήτη

GrottoHomes, Κρήτη

Branco Mykonos, Μύκονος

Semeli Hotel, Μύκονος

Porto Klaras, Κύθνος

Anemi Hotel, Φολέγανδρος

Hyatt Regency Thessaloniki, Θεσσαλονίκη

Hotel Punta, Σκιάθος

Villa Bordeaux, Σαντορίνη

Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Κέρκυρα

Themonies Luxury Suites, Φολέγανδρος