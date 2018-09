Στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE Capsis τα Seven Stars Luxury Hospitality Awards

Tο OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort θα φιλοξενήσει στις 6 Οκτωβρίου 2018, τα φετινά βραβεία του Διεθνούς Οργανισμού Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA), γνωστά και ως “Oscars of Luxury”. Ηγέτες του κλάδου του τουρισμού από όλο τον κόσμο θα παραστούν στην τελετή που θα απονείμει το SIGNUM VIRTUTIS. Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν την σφραγίδα της αριστείας των ομίλων που βραβεύονται και εκτός άλλων η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ιδανική ευκαιρία για υψηλού επιπέδου γνωριμίες και δικτύωση. Τη λίστα καλεσμένων εμπλουτίζουν πολυάριθμοι VIP, όπως ο Πρίγκιπας Massimiliano della Torre e Tasso, η Πριγκίπισσα Costanza della Torre e Tasso και η Πριγκίπισσα Nathalie του Hohenzollern.

Τα βραβεία θα πλαισιωθούν από λαμπερή δεξίωση κοκτέιλ και πλούσιο δείπνο-γκαλά.

Ο Khalil EL-Mouelhy, Πρόεδρος των Βραβείων, σχολίασε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πραγματοποιήσουμε την 6η τελετή απονομής βραβείων στο νησί της Κρήτης. Το νησί φιλοξενεί μερικά αληθινά διαμάντια όσον αφορά τα ξενοδοχεία και είναι ένας συνεχώς αυξανόμενος τουριστικός προορισμός. Το OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort, με την εκπληκτική του τοποθεσία, διαθέτει όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που απαιτούνται για αυτή την ξεχωριστή και απαιτητική εκδήλωση και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Η τελετή του 2017 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ήταν μια τεράστια επιτυχία, και φέτος υπόσχεται να είναι ακόμα καλύτερη". Το ξενοδοχείο μας είναι η ιδανική τοποθεσία για να φιλοξενηθούν αυτά τα βραβεία: το επίπεδο των υπηρεσιών και οι πολυτελείς εγκαταστάσεις μας έχουν λάβει ήδη την αναγνώριση από τον Οργανισμό SSLHLA, έχοντας κερδίσει την κατηγορία "Best Hotel & Resort in Greece" το 2017.

Η κα. Ντία Καψή, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort, αναφέρει: "Είναι τιμή μας να φιλοξενήσουμε τα βραβεία Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle για το 2018. Έχοντας ήδη λάβει το SIGNUM VIRTUTIS το 2017 ως το καλύτερο Resort στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι είμαστε το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει την εκδήλωση αυτή. Έχουμε εμπειρία δεκαετιών και σκοπεύουμε να προσφέρουμε μια μαγική βραδιά στους επισκέπτες μας. Με τη διακεκριμένη γαστρονομία μας, τις ξεχωριστές wellness υπηρεσίες μας και την πανέμορφη τοποθεσία μας, ανυπομονούμε να επιδείξουμε πραγματική Κρητική Φιλοξενία με την άποψη και το χρώμα του Ομίλου Καψή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Οργανισμό SSLHLA για την επιλογή του ξενοδοχείου μας για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε όλους".

Το OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort είναι ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, χτισμένο σε μια ιδιωτική χερσόνησο, περιτριγυρισμένο από έναν πλούσιο Βοτανικό Κήπο των 167 στρεμμάτων, προσφέροντας μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 20 λεπτά από την πόλη και το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δίπλα στο παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας Πελαγίας. Για όσους επιζητούν να συνδυάσουν την ομορφιά των ελληνικών νησιών και την απόλυτη πολυτέλεια, αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα προσφέρει στους επισκέπτες 3 ξενοδοχειακές συλλογές από δωμάτια με διαφορετικό στυλ και δυνατότητες διαμονής, από οικογενειακά bungalows έως και βίλλες με ιδιωτικές πισίνες.