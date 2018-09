Οργανωτικές αλλαγές στα ξενοδοχεία Mεγάλη Βρεταννία, King George, Sheraton Rhodes

Η Διοίκηση των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George ανακοίνωσε την προαγωγή δυο σπουδαίων συνεργατών της εντός του cluster των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία, King George και Sheraton Rhodes που λειτουργούν κάτω από τη διεύθυνση της Marriott International.

Ο Γρηγόρης Λιασίδης, πρώην Cοmplex Hotel Manager των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George, ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Sheraton Rhodes Resort. Ξεκίνησε την καριέρα του στα Ξενοδοχεία της Λάμψα το 2009 μετά από μια μακρόχρονη και διεθνή πορεία στην εταιρεία Hyatt Regency και Park Hyatt. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Lucknam Hotel & Spa, Relais & Chateaux στο Bath και στο Hyatt Regency στο Βελιγράδι. Με την δημιουργικότητα, τη διορατικότητα και το δυναμισμό του κατάφερε πολύ γρήγορα να αναρριχηθεί και τώρα πλέον αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο.

Αισθάνεται έτοιμος να αντιμετωπίσει τα νέα του καθήκοντα και δηλώνει: «Μετά από 9 χρόνια εμπειρίας στο ιστορικότερο ξενοδοχείο της Αθήνας αισθάνομαι έτοιμος να αναλάβω ένα τόσο σημαντικό έργο όπως η διοίκηση του Sheraton Rhodes Resort και δεσμεύομαι για το καλύτερο! Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην νέα μου ομάδα και σκοπός μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα για μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής στην όμορφη Ρόδο!»

Η Αννέτα Σβορώνου, πρώην Cluster Director of Sales and Marketing, ανέλαβε τη θέση της Complex Hotel Manager για τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George. Με πολυετή εμπειρία σε μεγάλες Ξενοδοχειακές αλυσίδες και εμβληματικά ξενοδοχεία στη Ρώμη και το Λονδίνο όπως το Rome Cavalieri Waldorf Astoria και το London Hilton on Park Lane, μπήκε στην ομάδα της Λάμψα το 2011 και ενσωματώθηκε ταχύτατα. Επικοινωνιακή, οργανωτική, με διεθνή εμπειρία στις πωλήσεις, το marketing και το revenue management γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο να πετυχαίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δηλώνει ενθουσιασμένη με την ανάληψη των νέων της καθηκόντων και λέει χαρακτηριστικά; «Είναι τιμή μου να είμαι μέλος αυτής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και χαρούμενη με τη νέα ευκαιρία που μου δίνεται. Ο νέος μου ρόλος αποτελεί μια πρόκληση για την οποία είμαι έτοιμη να κάνω το καλύτερο. Απώτερος στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεχώς νέα επίπεδα φιλοξενίας και ποιότητας στον τόπο μας ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επισκεπτών μας.»