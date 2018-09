Τουρκικός τουρισμός: Ξενοδοχεία έως 4 αστέρων θα εγκαταλείψουν το all-in μέχρι το 2024

Αρκετά τουρκικά ξενοδοχεία έως τριών ή τεσσάρων αστέρων θα έχουν εγκαταλείψει σταδιακά το μοντέλο all inclusive μέχρι το 2024, καθώς εξαιτίας του χαμηλού κόστους που συνεπάγεται το μοντέλο αυτό δεν καταφέρνουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες απογοητεύοντας τους τουρίστες.

Αυτό επισημαίνει ο επικεφαλής της ρωσικής Ένωσης ταξιδιωτικής βιομηχανίας (PCT), κ. Mikhail Maltsev, επικαλούμενος επαφές του για το ζήτημα αυτό με τον πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τουρκίας, Osman Ayyk.

Οι δύο φορείς συζητούν για σχέδια αλλαγής του κόνσεπτ πολλών ξενοδοχείων της Τουρκίας, τα περισσότερα εκ των οποίων έως τριών αστέρων και σε ορισμένες περιπτώσεις έως τεσσάρων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Maltsev, πολλά τουρκικά ξενοδοχεία σε αναζήτηση πελατών και επιπλέον κέρδους προσφέρουν το σύστημα all in, όμως με έσοδα 10-15 δολάρια την ημέρα και ανά άτομο, είναι αδύνατο να προσφέρονται value υπηρεσίες.

Όπως εξηγεί, αυτό δημιουργεί έναν αυξανόμενο αριθμό τουριστών που μένουν απογοητευμένοι από την Τουρκία. Επιπλέον, τονίζει, ένα τέτοιο σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία σκεφτόταν να αντιμετωπίσει το ζήτημα μετατρέποντας το μοντέλο φιλοξενίας σε πολλά ξενοδοχεία σε μια συγκεκριμένη κατηγορία «πρωινού» σε συνδυασμό με επαρκείς επιλογές εστίασης.

Στο σχεδιασμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα πεντάστερα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στις παραθαλάσσιες περιοχές καθώς εκτιμάται ότι το σύστημα all in θα αναπτυχθεί περαιτέρω για αυτά στο μέλλον.

Ο κ. Maltsev δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά αναμένει την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα μέχρι το 2024.

Τον Αύγουστο, η Συνομοσπονδία Εμπόρων της Τουρκίας είχε προτείνει την κατάργηση του all in στα ξενοδοχεία της χώρας. Σύμφωνα με τα μέλη της, το μοντέλο αυτό περιορίζει τα έσοδα των μικρών επιχειρήσεων καθώς οι τουρίστες παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία και δεν επισκέπτονται την τοπική αγορά και τα εστιατόρια.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων της Τουρκίας εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η OneTwoTrip, έδειξε ότι το 90% των Ρώσων τουριστών πιθανόν θα αποφύγουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία εάν τα ξενοδοχεία της πάψουν να προσφέρουν φιλοξενία all inclusive, ενώ το 20% θα αποφύγουν σίγουρα τη χώρα για διακοπές.