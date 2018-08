Η Κρητική παράδοση μέσα από το ξενοδοχείο CHC Athina Palace Resort & Spa

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η ανάπτυξη κάθε δυνατής διασύνδεσης της Κρητικής παραγωγής με τον τουριστικό τομέα, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή πολύπλευρων «πράσινων» εφαρμογών, παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητες της Διεύθυνσης και του προσωπικού του ξενοδοχείου CHC Athina Palace Resort & Spa 5* στο Μαδέ της Αγίας Πελαγίας.

We do Local

Υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων, το CHC Athina Palace Resort & Spa 5* υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά το θεσμό του We do local και ενισχύει έμπρακτα την τοπική οικονομία υποστηρίζοντας τους Κρητικούς παραγωγούς. Μια διαδικασία που προβάλλεται με κάθε διαθέσιμο τρόπο στους συνεργάτες αλλά και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, διαδίδοντας όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στη φιλοσοφία του We do local. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την αγνότητα των παραγόμενων τοπικών προϊόντων αλλά και στην υπευθυνότητα των Κρητικών παραγωγών, το ξενοδοχείο στηρίζει την τοπική κοινωνία καθιστώντας την αρωγό στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής ως φιλόξενου προορισμού.

Το ξενοδοχείο τιμήθηκε για μια ακόμα χρονιά με την Γαλάζια Σημαία, ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας και καθαρότητας των ακτών και των παραλιών, τηρώντας και τα 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν σε καθαρότητα νερών, την οργάνωση, την καθαριότητα, την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία της φύσης και την ευρύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η «πράσινη» πολιτική που εφαρμόζει στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποσκοπεί στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου και στην εναρμόνισή του με όλες τις ανάλογες οδηγίες και κανονισμούς που εφαρμόζονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τονίζεται:

"-Εξοικονομούμε νερό μέσω της παρότρυνσης των πελατών μας για ορθές πρακτικές εντός του δωματίου κατά τη διαμονή τους

-Ανακυκλώνουμε το νερό με διαχείριση και χρήση του στο πότισμα των κήπων μας

-Ζεσταίνουμε το νερό με αντλίες θερμότητας και χρήση ηλιακής ενέργειας

-Μειώνουμε τη χρήση χημικών στις πισίνες με τη χρήση αυτόματων χλωριωτών για την επίτευξη της ιδανικής χημικής ισορροπίας

-Διαχειριζόμαστε ορθολογικά τα απόβλητα

-Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα για ανακύκλωση υλοποιώντας πλήρη μέθοδο Διαλογής στην Πηγή

-Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά κ.α."

Στους πελάτες γίνονται διαρκώς γνωστές οι προσπάθειες που γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και παρακινούνται να υιοθετούν και εκείνοι τις οικολογικές πρακτικές τόσο κατά τη διαμονή τους όσο και στην καθημερινή τους ζωή, πίσω στις πατρίδες τους.

Ταυτόχρονα, διασφαλίζει υψηλό και ασφαλές επίπεδο κάθε παρεχόμενων από τρίτο υπηρεσιών ή/και προϊόντων, φροντίζοντας να έχει προμηθευτές με πιστοποιήσεις εναρμονισμένες στη φιλοσοφία μας αλλά και με συστήματα ποιότητας ISO 9001:2015 και HACCP.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Το ξενοδοχείο διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών παραγωγών και προμηθευτών που αποτελεί και έμπρακτη απόδειξη για τη θέλησή προσφοράς μιας πραγματικά ποιοτικής διατροφής προς τους πελάτες.

Αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας οι πιστοποιήσεις με το σήμα «ΚΡΗΤΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ» που δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες σε καθημερινή βάση να δοκιμάζουν και να «εκπαιδεύονται» στις τοπικές μας διατροφικές συνήθειες.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με κριτήρια που θα εγγυόνται την παροχή φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών για τους επισκέπτες. Για αυτό και δίνεται βαρύτητα στην εντοπιότητα, την ευγένεια, την καλοσύνη και τον επαγγελματισμό κάθε στελέχους, έτσι ώστε να ενισχύεται η κοινή προσπάθεια ανάδειξης του μεγαλείου της Κρητικής φιλοξενίας ως ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με την νοοτροπία και την εν γένει ιστορία.

Έθιμα και παραδόσεις

Τοπικά λαογραφικά ντεκόρ, χορευτές και μουσικοί, αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τα έθιμα και τις παραδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι πελάτες εμπλέκονται με βιωματικό τρόπο, αναπτύσσουν χορευτικές δεξιότητες και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους με το θερμό τους χειροκρότημα, που αποτελεί για τη διοίκηση την υπέρτατη ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλει για να αναδειχθεί η Κρητική λαογραφική παράδοση.

Ο Ιδρυτής και Γεν. Δ/ντης της Chnaris H.M.D.C. Ζαχαρίας Α. Χνάρης σε δηλώσεις του τόνισε: «Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, που παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, έχει πλούσια ιστορία και παράδοση, μοναδικό φυσικό πλούτο και ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικά συναισθήματα σε κάθε ξένο επισκέπτη της Κρήτης. Στο CHC Athina Palace Resort & Spa 5*, αξιοποιούμε στο μέγιστο όλα τα παραπάνω και προσφέρουμε στους πελάτες μας όλα εκείνα που θέλουν κρατήσουν στο νου και την καρδιά τους, με την επίσκεψή τους στην Κρήτη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, πιστοί στο όραμα και της αξίες της Chnaris HMDC, με προσήλωση και αφοσίωση στην ιστορία και τον πολιτισμό μας».