Άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα

Η Hyatt Hotels Corporation ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens, του πρώτου Hyatt ξενοδοχείου στην ελληνική πρωτεύουσα και του πρώτου ξενοδοχείου του brand Grand Hyatt στη χώρα. Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο εδράζεται στη Λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και συνδυάζει μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική και πρωτοποριακό design, ενώ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα καλύτερα εστιατόριά της.

«Η Αθήνα, κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη και επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη, συνδυάζει σήμερα περίτεχνα τη λαμπρότητα του πολιτισμικού της παρελθόντος σε μια πόλη γεμάτη γεύσεις, ρυθμό, μοντέρνα τέχνη και γοητεία», δήλωσε ο Νίκος Τρικουράκης, General Manager του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens. «Το Grand Hyatt Athens θα προσφέρει στους επισκέπτες απαράμιλλες εμπειρίες φιλοξενίας και ποιότητας υπηρεσιών σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής, καινοτομίας και μίνιμαλ πολυτέλειας».

Εξυμνώντας την εμβληματική ελληνική κουλτούρα, τα 309 δωμάτια ενσωματώνουν στοιχεία που θυμίζουν την αρχαία Αθήνα. Μαζί με αυθεντικά έργα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το ξενοδοχείο αναδεικνύει επίσης το state of the art lobby που διαθέτει, με το εντυπωσιακό έκθεμα The Coin, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα αρχαία αθηναϊκά νομίσματα και αντιπροσωπεύει την ελληνική οικονομική ευμάρεια του 5ου αιώνα π.Χ. Ταυτόχρονα, το rooftop του ξενοδοχείου φιλοξενεί το εξαιρετικό Penthouse Restaurant και μία εξωτερική πισίνα με εκπληκτική θέα προς την Ακρόπολη. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να χαλαρώσει στο εξειδικευμένο wellness center που διαθέτει τέσσερα private treatment rooms, εσωτερική πισίνα, relaxation lounges, sauna και Hammam (από τις αρχές του 2019).

Την διοίκηση του ξενοδοχείου έχει αναλάβει η Kokari Limited/KNOSSIAN GROUP, ενώ την κατασκευή και διαμόρφωση επιμελήθηκε ο διεθνής όμιλος επένδυσης ακινήτων Henderson Park and Hines.

Η Kokari Limited είναι μέλος του ομίλου Γ. & Κ. Δασκαλαντωνάκης KNOSSIAN Group. Ο Όμιλος έχει ένα ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό ενδιαφέρον για ένα πολύ διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που κυμαίνεται από 4 έως 5 αστέρια και πολυτελή ακίνητα (μεταξύ των οποίων τα King George Palace Athens, Corfu Imperial, Mykonos Blue, Makedonia Palace) με πάνω από 40 ξενοδοχεία με περισσότερα από 10.000 δωμάτια στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Επί του παρόντος, ο Όμιλος είναι μέτοχος και έχει αναλάβει τη διαχείριση της Sofia Hotel Balkan στη Σόφια της Βουλγαρίας και του Metropol Palace στο Βελιγράδι της Σερβίας, που ανήκουν στον Όμιλο των Starwood Luxury Collection Hotels. Και τα δύο ακίνητα, τα οποία αναγνωρίζονται ως αρχιτεκτονικά μνημεία, θεωρούνται τα πιο ιστορικά και διάσημα πολυτελή ξενοδοχεία της Σόφιας και του Βελιγραδίου αντίστοιχα και βρίσκονται στην καρδιά των δύο πόλεων.

Πιο πρόσφατα, ο όμιλος εξαγόρασε το πρώην Radisson Park-Inn, στη Σόφια της Βουλγαρίας και βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και αλλαγής επωνυμίας, προκειμένου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 5 αστέρων Internationally Branded. Ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες αμερικανικές και αγγλικές Real Estate εταιρείες που επενδύουν στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η Hyatt Hotels Corporation, με έδρα το Σικάγο, είναι μια κορυφαία εταιρεία ξενοδοχειακών υπηρεσιών που διαθέτει 14 επιτυχημένα εμπορικά σήματα στο χαρτοφυλάκιό της. Την 31η Μαρτίου 2018, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιελάμβανε περισσότερα από 700 ακίνητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε έξι ηπείρους. Σκοπός της εταιρείας είναι να φροντίζει τους ανθρώπους ώστε να αποτελεί την καλύτερή τους επιλογή. Η συνεχής ενημέρωση με σκοπό τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και την άριστη αναπτυξιακή στρατηγική, βασίζεται στην προσέλκυση και διατήρηση αξιόλογων συναδέλφων, στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Οι θυγατρικές της εταιρείας αναπτύσσουν, διαθέτουν, εκμεταλλεύονται, διαχειρίζονται και εκχωρούν franchise, παρέχουν άδειες ή υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, θέρετρα, branded κατοικίες, ιδιοκτησίες διακοπών, χώρους γυμναστικής και spa, όλα υπό την σκέπη των brands Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound Collection by HyattTM, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt ZivaTM, Hyatt ZilaraTM, Hyatt Residence Club® και exhale®. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.hyatt.com.