Democracy and Books Weekend στην Costa Navarino

Για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στην Costa Navarino, από τις 14-16 Σεπτεμβρίου, το «Democracy and Books Weekend», σε συνεργασία με το «New York Times Athens Democracy Forum».

Περισσότεροι διακεκριμένοι ομιλητές και δράσεις προστίθενται στο πρόγραμμα του τριημέρου, με κεντρικό θέμα τα βιβλία και το πώς μπορούν να επηρεάσουν τη δημοκρατία, με αφορμή την επιλογή της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018 από την UNESCO.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν επιφανείς ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και άνθρωποι του χώρου των εκδόσεων. Ο λογοτέχνης και φιλόσοφος Pascal Bruckner, o συγγραφέας, περιβαλλοντολόγος και πρώην Ευρωβουλευτής Stanley Johnson, η Group Editor in Chief του εκδοτικού οίκου Bloomsbury Alexandra Pringle, ενώ στους ομιλητές που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους προστίθεται ο πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Daniel Ziblatt και ο συγγραφέας και ιδρυτής του Ινστιτούτου Nexus Rob Riemen.

Την κεντρική συζήτηση θα συντονίσει η Pamela Paul, αρχισυντάκτρια του The New York Times Book Review, ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει ο Mark Thompson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The New York Times Company.

Από τους The New York Times συμμετέχουν επίσης ο διακεκριμένος με βραβείο Pulitzer δημοσιογράφος και συγγραφέας Serge Schmemann, και ο συγγραφέας και αρθρογράφος Roger Cohen.