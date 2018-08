Antigon Urban Chic Hotel: To πρώτο Leading Hotel στη Θεσσαλονίκη

Τις πύλες του ανοίγει, στις 25 Αυγούστου, το Antigon Urban Chic Hotel, το πρώτο ξενοδοχείο μέλος των The Leading Hotels of the World στη Θεσσαλονίκη. Ένα Luxury Boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων στο κέντρο της πόλης, στον αριθμό 15 της οδού Αντιγονιδών, με 38 δωμάτια και σουίτες με urban chic νότες διακόσμησης, σε ένα διατηρητέο κτίριο του 1931, είναι έτοιμο να προσφέρει στους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, που ταξιδεύουν είτε για αναψυχή, είτε για επαγγελματικούς λόγους, μια ξεχωριστή και υψηλού επιπέδου επιλογή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Όλες οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου υποστηρίζονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με άψογη εξυπηρέτηση, προσωπική φροντίδα και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Διαθέτοντας πολυτελή δωμάτια και σουίτες με ζεστά γήινα χρώματα και minimal urban chic design, ένα επιβλητικό "A" Bistro all day bar- restaurant στο ισόγειο του ξενοδοχείου, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το γεύμα του πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια που δίνει οπτική πρόσβαση στα αρχαία ευρήματα ρωμαϊκής εποχής, ένα Rooftop Lounge "Duval-Leroy Champagne Bar" στον ιδιαίτερα διαμορφωμένο 7ο όροφο του κτιρίου και ένα υπερσύχρονο meeting room με θέα τον αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο του 4ου αιώνα μ.Χ., κατάλληλο για premium εταιρικές συναντήσεις, το Antigon Urban Chic Hotel αποτελεί το ιδανικό μέρος για μια ξεχωριστή διαμονή στην καρδιά της πόλης.

Duval-Leroy Champagne

Ο οίκος Duval-Leroy Champagne που τίμησε το Antigon Urban Chic Hotel δίνοντας το όνομά του στο ομώνυμο Champagne Bar στο Rooftop του ξενοδοχείου, αποτελεί την Νο1 εταιρία εκλεκτού αφρώδη οίνου για πάνω από 150 χρόνια που από το 1859 τιμά τη γαλλική παράδοση και μιλά στην καρδιά της παγκόσμιας γαστρονομίας, αφού σαμπάνιες του οίκου Duval-Leroy συμπεριλαμβάνονται στις λίστες πάνω από 400 βραβευμένων με αστέρια Μichelin εστιατορίων σε όλο τον κόσμο.

The Leading Hotels of the World

Τα The Leading Hotels of the World (LHW) είναι μια από τις μεγαλύτερες πολυτελείς ξενοδοχειακές συλλογές, ανεξάρτητων ξενοδοχείων στον κόσμο, με περισσότερα από 375 πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα σε περισσότερες από 75 χώρες. Έχουν την έδρα τους στη Νέα Υόρκη και διατηρούν γραφεία σε 25 πόλεις παγκοσμίως. Στη συλλογή των The Leading Hotels of the World συμπεριλαμβάνονται ξενοδοχεία που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές υψηλών παροχών υπηρεσίας για μια εγγυημένα πολυτελή διαμονή.