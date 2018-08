Παραδοσιακός Κρητικός Τρύγος στο Creta Maris

Το Σάββατο 4 Αυγούστου και για 6η συνεχόμενη χρονιά, το Creta Maris Beach Resort διοργάνωσε, την ξεχωριστή, ετήσια δράση του “Κρητικού Τρύγου”, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «We do local» και της συμμετοχής στο πρόγραμμα FUTOURIS.

Στόχος της δράσης ήταν η μύηση των επισκεπτών στις τοπικές παραδόσεις και τον Κρητικό τρόπο ζωής, καθώς και η προβολή του κρητικού αμπελώνα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.

Με αφετηρία το αμπέλι του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά, αλλά και να μετάσχουν σε όλες τις παραδοσιακές κρητικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, αφού μάζεψαν τα σταφύλια (τρυγητός), τα μετέφεραν, φορτωμένα σε γαϊδουράκι, στο χώρο του πατητηριού, όπου τα πάτησαν για την παραγωγή του μούστου. Έπειτα, παρακολούθησαν από κοντά την απόσταξη (μαζί με τα στράφυλα) για τη παραγωγή ρακής, ενώ γεύτηκαν την παραδοσιακή συνταγή της μουσταλευριάς, υπό την υπόκρουση μουσικής, χορού και τοπικών κερασμάτων.

Η δράση του “Κρητικού Τρύγου” έτυχε μεγάλης συμμετοχής από την πλευρά των επισκεπτών του ξενοδοχείου, οι οποίοι έδειξαν το ζωηρό ενδιαφέρον τους για τον τοπικό τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και των παραδόσεις της Κρήτης.

Σχετικά με το Creta Maris Beach Resort:

Το Creta Maris Beach Resort ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων Μεταξά και λειτουργεί από το 1975, σε απόσταση αναπνοής από τη Χερσόνησο και μόλις 25 λεπτά (24 χλμ.) από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Με δυναμικότητα 680 δωμάτια, σουίτες και bungalows, 6 εστιατόρια, 7 μπαρ, 7 πισίνες, γυμναστήριο, Hammam Spa, Children’s Club, και πολλούς χώρους για εξωτερικές και εσωτερικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, το Creta Maris Beach Resort συνδυάζει την παράδοση και την πολυτέλεια σε μια όμορφη παραλία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Σχετικά με το πρόγραμμα Futouris:

Ο γερμανικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός FUTOURIS e.V. έχει μέλη τους πιο γνωστούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, τα πιο γνωστά ταξιδιωτικά γραφεία και υποστηρίζει την εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης σε προορισμούς που ενδιαφέρουν τα μέλη του. H TUI Austria συγχρηματοδοτεί το Project, το οποίο υποστηρίζεται ευρύτερα από τον τουριστικό οργανισμό TUI.

Σχετικά με το We do local:

Το We do local ως πρότυπο πιστοποίησης δημιουργήθηκε από την ώριμη συνεργασία των εταιρειών Cosmocert Α.Ε. υπηρεσίες πιστοποίησης, Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε. υπηρεσίες προώθησης We do local και Local Food Experts s.c.e. υπηρεσίες ολοκληρωμένης ανάπτυξης, απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις και πιστοποιεί, επιβραβεύει και προωθεί τις υπηρεσίες τους, δίνοντας τους ένα επιπλέον μετρήσιμο εργαλείο προώθησης. Στηρίζει, αναγνωρίζει & επιβραβεύει άλλα πρότυπα πιστοποίησης συμπεριλαμβάνοντας τα στα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης όπως το ISO, Haccp, Travelife κ.α.