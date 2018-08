Ξενοδοχεία: Grivalia και Dolphin Capital Partners απέκτησαν το Amanzoe

H Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε σήμερα ότι η τουριστική της πλατφόρμα Grivalia Hospitality S.A. σε συνεργασία με την Dolphin Capital Partners (Dolphin) προχώρησαν σε συμφωνία εξαγοράς του 100% του Amanzoe από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Dolphin Capital Investors ("DCI") κατά ποσοστό 85% η Grivalia Hospitality και κατά 15% η Dolphin με τους ίδιους όρους.

Το καθαρό τίμημα που θα καταβληθεί στην DCI από τους αγοραστές κατά την αναλογία τους ανέρχεται στα €5,8 εκατομμύρια και επιπροσθέτως οι αγοραστές αναλαμβάνουν όλες τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις του Amanzoe οι οποίες ανέρχονται σε 76,5 εκ ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Βάσει σχετικής συμφωνίας των μερών, η Dolphin θα συνεχίσει την επιτυχημένη διαχείριση του Amanzoe δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και πώληση νέων βιλλών καθώς και στην εισαγωγή νέων concept τα οποία θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επέκταση της ωφέλιμης περιόδου λειτουργίας του.

Το Amanzoe, αποτελεί την πρώτη σύνθετη ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος και πολυτελών επαύλεων που σχεδίασε και υλοποίησε ο όμιλος Dolphin Capital στο Πόρτο Χέλι. Το Amanzoe ήδη από την έναρξη της λειτουργίας του το 2012, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός και σήμερα θεωρείται το πιο πολυτελές θέρετρο της Ευρώπης.

Το Amanzoe εκτείνεται σε έκταση περίπου 1.000.000 τμ και περιλαμβάνει υλοποιημένη και σχεδιαζόμενη συνολική δόμηση περίπου 69.000 τμ ως ακολούθως:

• Το Amanzoe Hotel & Spa, το οποίο περιλαμβάνει 38 pavilions που έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους.

• Το Amanzoe Beach Club, το οποίο περιλαμβάνει 8 καμπάνες, εκ των οποίων οι 4 έχουν υλοποιηθεί, καθώς και 4 βίλες οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

• 45 Amanzoe Hilltop Villas, εκ των οποίων 8 έχουν υλοποιηθεί, 2 είναι υπό κατασκευή και 3 αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται στο προσεχές διάστημα.

Η επένδυση Kilada Hills

Πέρα από την απόκτηση του Amanzoe, συμφωνήθηκε μεταξύ πωλητή και αγοραστών η ανάληψη της υποχρέωσης αγοράς από τo Amanzoe, έκτασης που περιλαμβάνει 20 προνομιακά οικόπεδα στο έργο Kilada Hills της DCI έναντι τιμήματος €10 εκατομμύριων στα οποία θα κατασκευαστούν παραθεριστικές κατοικίες αλλά και εγκαταστάσεις για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των πελατών και ιδιοκτητών βιλλών στο Amanzoe. Το τίμημα θα καταβληθεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών συνήθων ελέγχων, καθώς και της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών ανάπτυξης του Jack Nicklaus Signature γηπέδου γκολφ 18 οπών με Golf Club και Beach Club. Συγκεκριμένα κατά το ήμισυ με την έναρξη των εργασιών και κατά το υπόλοιπο σε φάσεις, ανάλογα με τα στάδια κατασκευής του γηπέδου γκολφ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Grivalia Hospitality, Γιώργος Χρυσικός δήλωσε: "Ακολούθως της πρόσφατης νέας επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκ. ευρώ στη Grivalia Hospitality, η απόκτηση ενός τόσο εμβληματικού project, του 4ο κατά σειρά στην Ελλάδα και του 2ου πλήρως λειτουργικού, επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας στο στόχο μας να κάνουμε τη Grivalia Hospitality την νο1 πλατφόρμα επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας τουριστικά ακίνητα στην Ελλάδα.

H στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθήσουμε για το Amanzoe θα εστιάσει αφενός στην περαιτέρω ανάπτυξη και πώληση βιλλών και αφετέρου στην επέκταση της τουριστικής περιόδου του ξενοδοχείου για όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκμεταλλευόμενοι τις συνέργειες που θα προκύψουν και με το γήπεδο γκολφ του Kilada Hills".

O Μίλτος Καμπουρίδης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Dolphin Capital δήλωσε: "Το Amanzoe αποτελεί τα τελευταία 6 χρόνια, ορόσημο για τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Grivalia και είμαστε βέβαιοι ότι το Amanzoe αλλά και η ανάπτυξη του Kilada Hills θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την αισθητική τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν".

Amanzoe

Το Amanzoe σχεδιάστηκε από τον κορυφαίο αρχιτέκτονα Ed Tuttle και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012, όντας το πρώτο Aman Resort στην Ευρώπη που διέθετε κατοικίες προς πώληση.

Κτισμένο σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της περιοχής του Πόρτο Χελίου προσφέρει απρόσκοπτη θέα, περιλαμβάνει 38 Pavilions και 4 Beach Cabanas, καθώς και τουριστικές κατοικίες (βίλλες), εκ των οποίων έχουν ήδη διατεθεί συνολικά 13. Ανάμεσα σε αυτές και η Amanzoe Villa 20 συνολικού εμβαδού 4.992 τμ, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη βίλλα μεταξύ των 31 ξενοδοχείων της Aman παγκοσμίως Επιπλέον το Amanzoe διαθέτει 3 εστιατόρια, SPA και ιδιωτικό Beach Club στην παραλία της Κορακιάς με τρεις πισίνες, εστιατόριο και mini-SPA.

Στα 6 χρόνια λειτουργίας του, έχει αποσπάσει πολυάριθμα διεθνή βραβεία και διακρίσεις με πιο πρόσφατη αυτήν των αναγνωστών του Conde Nast Traveller (UK) που το κατέταξαν στα "Travel Awards 2017”, 4ο Καλύτερο Ξενοδοχείο στην Ευρώπη (4th Best Hotel in Europe) και 26ο στη λίστα με τα "καλύτερα 100 του κόσμου" (26th in the World’s Top 100 list).

GRIVALIA HOSPITALITY

H Grivalia Hospitality, αποτελεί τον τουριστικό βραχίονα της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 180 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το 50% ανήκει στην M&G Investments, ένα επιπλέον 25% ανήκει στον ασφαλιστικό όμιλο της Eurolife, ενώ η Grivalia Properties διαθέτει το υπόλοιπο 25%.

Dolphin Capital

Η Dolphin Capital αποτελεί επενδυτικό όμιλο που ιδρύθηκε το 2004, με εξειδίκευση στο τουριστικό real estate. Από την ίδρυσή της η Dolphin Capital έχει αντλήσει ίδια κεφάλαια άνω του €1δισ. τα οποία και έχει επενδύσει σε 6 χώρες. Το κύριο επενδυτικό όχημα του ομίλου είναι η Dolphin Capital Investors (DCI), εταιρεία εισηγμένη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.