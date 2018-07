World Luxury Spa Awards 2018: Διεθνείς διακρίσεις για 8 ελληνικά ξενοδοχεία

Οκτώ ελληνικά ξενοδοχεία κέρδισαν κορυφαίες διακρίσεις σπα στα The 2018 World Luxury Spa Awards. Τα βραβεία απονέμεται σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για τα σπα τους και συνδυάζουν άριστη ποιότητα και υποδειγματικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο διακρίθηκαν τα ξενοδοχεία Thermae Sylla Spa Wellness Hotel (διπλή ευρωπαϊκή διάκριση ως καλύτερο Luxury Destination Spa και Luxury Mineral Spring Spa) και Dream Spa at Olympia Golden Beach Resort & Spa (διάκριση στη νότια Ευρώπη στην κατηγορία Luxury Boutique Spa).

Σε εθνικό επίπεδο βραβεύθηκαν 6 ελληνικά ξενοδοχεία, εκ των οποίων το ένα, το Porto Carras Thalassotherapy & Spa Center, κέρδισε τριπλή διάκριση. Δείτε τα…

I-Spa by the Asian Spa Group at the Athenaeum InterContinental Hotel | Luxury Hotel Spa