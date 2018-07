Αστέρες του γκολφ στο Messinia Pro-Am στο Costa Navarino

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Costa Navarino διοργανώνει το διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2019. Το τουρνουά φέτος αναμένεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό, με συμμετοχές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο. Στο τουρνουά θα συμμετέχουν 30 ομάδες και οι επαγγελματίες golfer θα διεκδικήσουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού που θα βρίσκονται στο 3ο Messinia Pro-Am, είναι ο Μάικ Τίνταλ, πρώην διεθνής παίκτη του ράγκμπι που εκπροσώπησε την Αγγλία 75 φορές και 5 φορές ως αρχηγός της ομάδας, με 17 χρόνια καριέρας.

Οι εγγραφές για το 3ο Messinia Pro-Am έχουν ξεκινήσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωση, εδώ και ολοκληρώνονται στις 18 Ιανουαρίου 2019, ενώ όσοι πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα έχουν έκπτωση “early bird” στα πακέτα συμμετοχής.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα βραβευμένα γήπεδα της Costa Navarino, του «Καλύτερου Προορισμού Γκολφ της Ευρώπης για το 2017», σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Golf Tour Operators (IAGTO). Τα δύο εντυπωσιακά signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course θα φιλοξενήσουν ξανά αθλητές και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα ζήσουν μοναδικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εντός και εκτός γηπέδων.

Για ακόμη μία χρονιά, το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά θα είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Η Aegean Airlines βραβεύτηκε για 7η συνεχή χρονιά το 2017 και για 8η φορά τα τελευταία 9 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, από τα Skytrax World Airline Awards.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus.