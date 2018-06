Anemos Luxury Grand Resort: Τιμητική διάκριση στα Sunny Heart Awards 2017

Το Anemos Luxury Grand Resort ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στα Sunny Heart Awards 2017, λαμβάνοντας υποψηφιότητα στην κατηγορία “Sonnenziele”.

Κάθε χρόνο η Thomas Cook Touristic GmbH βραβεύει τα πέντε καλύτερα ξενοδοχεία στις κατηγορίες: Best Own Hotel, Best Family Hotel, Best All-inclusive Hotel and Best Aquamania Hotel, με βάση την έρευνα ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιείται σε περισσότερους από 500.000 πελάτες και τις κριτικές των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στα ξενοδοχεία που δεν τιμήθηκαν με κάποιο από τα παραπάνω βραβεία, δόθηκε η Τιμητική Διάκριση της υποψηφιότητας τους στα “Sunny Heart Awards 2017”.

Το Anemos Luxury Grand Resort, έλαβε την άνωθεν τιμητική διάκριση για την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών φιλοξενίας του, καθώς οι πελάτες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Thomas Cook Touristic GmbH όρισαν το Anemos Luxury Grand Resort ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία για τις καλοκαιρινές διακοπές στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το Anemos Luxury Grand Resort είναι πολυτελές θέρετρο και Spa στην τοποθεσία της Γεωργιούπολης Χανίων στο νησί της Κρήτης. Το θέρετρο άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το 2016 και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρουν στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Επιπρόσθετα, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα μεγάλο εύρος επιλογών από πολυτελή δωμάτια που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.