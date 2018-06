Η Wyndham Hotels & Resorts γίνεται ανεξάρτητη εταιρεία- αναλαμβάνει ο Δ.Μανίκης

Η Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ανακοίνωσε, την Παρασκευή 1 Ιουνίου, την ολοκλήρωση του spin off από τη Wyndham Worldwide Corporation, που μετονομάστηκε σε Wyndham Destinations, Inc. (NYSE: WYND). H Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχειακού franchising στον κόσμο και από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ξενοδοχειακού management, με πορτφόλιο 20 δημοφιλών brands και σχεδόν 9.000 franchised ξενοδοχεία σε περισσότερες από 80 χώρες, με 8 από αυτά στην Ελλάδα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στην οποία θα συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στο ήδη επιτυχημένο μας επιχειρηματικό πλάνο βασιζόμενοι πάνω σε ένα δυναμικό μοντέλο, συνδυάζοντας την περιορισμένη έκθεση σε ακίνητα, με την απόδοση του ιδιαίτερα επιτυχημένου πορτφόλιο από brands που κατέχουν κυρίαρχη θέση στο χώρο των οικονομικών και των μεσαίας κλίμακας ξενοδοχείων», δήλωσε ο Geoff Ballotti, CEO της Wyndham Hotels & Resorts. «Ως ο μεγαλύτερος franchisor ξενοδοχείων στον κόσμο, έχοντας αποδείξει την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία μέσα από εξαγορές και οργανική ανάπτυξη, θα εξακολουθήσουμε να ενδυναμώνουμε τις πλατφόρμες πιστότητας και τεχνολογίας που αναπτύσσουμε, στοχεύοντας στην αύξηση της απευθείας διανομής πελατείας στους ιδιοκτήτες και στους franchisees, με χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση στον καθημερινό ταξιδιώτη».

Όπως είχε ανακοινωθεί, οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Wyndham Worldwide έλαβαν μία κοινή μετοχή της Wyndham Hotels & Resorts για κάθε μετοχή της Wyndham Worldwide που είχαν στην κατοχή τους στις 18 Μαΐου 2018. Μετά το spinoff, η Wyndham Hotels & Resorts έχει περίπου 100 εκ. μετοχές σε κυκλοφορία.

Η Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχειακού franchising στον κόσμο, με σχεδόν 9.000 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 80 χώρες στις 6 ηπείρους. Μέσα από το δίκτυο των περίπου790.000 δωματίων που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham ηγείται της αγοράς τόσο των οικονομικών, όσο και των μεσαίας κλίμακας καταλυμάτων.

Ο Δημήτρης Μανίκης επικεφαλής της Wyndham Hotels & Resorts για την Ευρώπη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει το γεγονός ότι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wyndham Hotels & Resorts για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), αναλαμβάνει ο Έλληνας manager Δημήτρης Μανίκης, προερχόμενος από μια μακρά, επιτυχή καριέρα στην RCI – παγκόσμιο ηγέτη στο πεδίο των υπηρεσιών “vacation exchange”. Ο κ. Μανίκης, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη όλων των brand της Wyndham Hotels & Resorts, καθώς και για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων franchise και των λοιπών υπό διαχείριση ξενοδοχείων στην περιοχή EMEA.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Wyndham εισήλθε στην αγορά της Ελλάδας, το Δεκέμβριο του 2016 με τα εγκαίνια του Wyndham Grand Athens. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν συνολικά 8 ξενοδοχεία της Wyndham Hotels & Resorts στην Ελλάδα, ενώ ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η Wyndham Hotel & Resorts στην ελληνική αγορά αποτελεί το γεγονός ότ,ι τους τελευταίους 18 μήνες, έχουν ανοίξει επτά ξενοδοχεία, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα αριθμό περίπου 1.300 δωματιών.